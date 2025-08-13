Retiro en efectivo: ¿cuánto cuesta sacar plata del cajero en agosto 2025?

Extraer dinero de los cajeros automáticos no siempre es una operación gratuita. Los costos varían de acuerdo a los bancos y con la red con la que trabajan.

Pese a la extendida utilización de los sistemas virtuales de pago, todavía hay muchas operaciones que requieren la utilización de dinero en efectivo . En este sentido, la extracción en cajeros automáticos es una operación cotidiana que no siempre es gratuita.

En el país, el valor de cada retiro de billetes varía de acuerdo con el banco , la red utilizada por cada uno - ya sea Link o Banelco- y si se usa o no una terminal de la misma entidad bancaria que emitió la tarjeta de débito .

Según información del Banco Central de la República Argentina(BCRA), retirar efectivo fuera del banco del que el usuario es cliente puede costar más de $5.000 en territorio nacional, mientras que el exterior los valores superan los $20.000. Pese a esto, hay formas de evitar estos gastos.

Extracciones en el cajero: cuándo es gratis y cómo evitar el pago de comisiones

La opción más conveniente es recurrir al banco donde la persona tiene cuenta ya que en esos cajeros las extracciones siguen siendo gratuitas. Además, quienes cobran sueldos, jubilaciones o planes sociales también pueden retirar dinero sin costo alguno desde cualquier cajero, sin importar el banco ni la red.

Por el contrario, si se utiliza una terminal de otra entidad bancaria, incluso dentro de la misma red, comienzan a aplicarse comisiones fijas que se mantienen constates independientemente del monto retirado. Esta situación afecta en particular a quienes sacan sumas bajas.

Cajeros automáticos

Cuánto hay que pagar por el uso de cajeros de otro banco

Extracciones en la misma red (Link o Banelco):

Banco Macro: $1.869,45

Banco Provincia: $2.280

Banco Nación: $2.292,95

Brubank: $2.500

Credicoop: $2.758,80

BBVA: $2.700

Naranja X: $3.025

Santander: $3.125

Ualá: $3.500

Galicia: $5.000 (la más cara)

Extracciones en red distinta:

Banco Macro: $2.081,20

Banco Provincia: $2.640

Brubank: $2.500

Banco Nación: $2.860,44

Credicoop: $3.194,40

BBVA: $2.700

Naranja X: $3.025

Santander: $3.125

Ualá: $3.500

Galicia: $5.000

Sacar efectivo en el exterior: más de $15.000 por operación

En cuanto a las extracciones en cajeros automáticos en el extranjero, las comisiones pueden ser aún más variadas y existe la posibilidad de que estén expresadas en pesos o endólares, ya que el costo real dependerá del tipo de cambio. El dato destacado es que en todos los casos tienen tarifas fijas.

Comisiones en pesos argentinos:

Santander: $4.640

Galicia: $5.900

BBVA: $9.500

Comisiones en dólares (según el tipo de cambio estimado):

Credicoop: u$s4,50

Brubank: u$s6,05

Banco Provincia: u$s8 (≈ $9.280)

Banco Nación: u$s14,52 (≈ $16.843)

Banco Macro: u$s14,88 (≈ $17.261)

Ualá y Naranja X no informan sus cargos en el listado oficial del BCRA.

En este escenario, debido a que los costos no dependen del monto extraído, sino de la cantidad de extracciones, es conveniente sacar de una sola vez la mayor suma posible.

Tarjetas de débito: otros cargos a tener en cuenta

Además de las comisiones que cobran por usar cajeros automáticos, los bancos también aplican cargos por reposición de tarjetas de débito en caso de robo o pérdida, y a veces, por la emisión de tarjetas adicionales.

Reposición de tarjeta de débito:

BBVA: $11.300

Banco Provincia: $10.000

Ualá: $9.000

Naranja X: $8.833

Banco Nación: $7.590,33

Galicia: $7.500

Brubank: $7.200

Banco Macro: $4.912,60

Santander: $4.361

Credicoop: $4.235

Emisión de tarjeta adicional: