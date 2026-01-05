Vencen u$s 4.800 millones de la deuda y el Gobierno nacional anuncia cómo va a pagar

Hasta ahora solo consiguió unos u$s 1.000 millones. Se analiza un préstamo de bancos por otros u$s 2.000 millones.

A solo cuatro días de vencimiento por u$s 4.800 millones , el Gobierno todavía no ha anunciado la manera en que va a financiar ese pago . Se espera que en las próximas horas anuncie una operación de REPO por unos u$s 2.000 millones.

Según pudo averiguar LM Neuquén de fuentes del mercado, el Gobierno podría recurrir al uso de reservas i nternacionales o de dólares del Tesoro para completar el pago.

Es de recordar que hace dos semanas el Tesoro Nacional realizó una colocación de un Bonar 2029. Se trata de un título en dólares de legislación argentina, que el equipo económico quiso presentar como un regreso a los mercados.

Por esa operación consiguió unos u$s 970 millones, con destino a financiar una parte del compromiso del próximo 9 de enero. Quedarían otros u$s 3.830 millones.

Hace un par de días desde el gobierno nacional dejaron trascender que está en marcha una operación de REPO por otros u$s 2000 millones. Esta operación consiste en un intercambio de dólares por bonos. Vencido el plazo se hace el intercambio al revés, pero el acreedor descuenta la tasa de interés. En los REPO suelen ser elevados los costos. Para conseguir unos u$s 2000 millones, el gobierno debe haber entregado unos u$s 4000 en garantía, señalan fuentes del mercado.

Captura de pantalla_2026-01-05_12-11-52

De continuar en esas condiciones, quedarían otros u$s 1.830 millones por cubrir, que podrían provenir de dólares propios del Tesoro, que estuvo comprando en las últimas ruedas, o de Reservas del Banco Central, que la semana logró un récord de reservas brutas de unos u$s42.300 millones.

Con ello el gobierno estará en condiciones descubrir el compromiso. Se trata de u$s 1.187 millones de capital y u$s 462 millones de intereses de bonos en dólares de legislación argentina (bonares). Hay bonos de legislación europea en euros por el equivalente a u$s 125 millones de capital y u$s 60 millones de intereses.

Banco Central de la República Argentina

Además, vencen globales con legislación de Estados Unidos por u$s 1.397 millones de capital y u$s 982 millones de intereses.

Por otro lado, hay letras del BCRA por u$s 148 millones de intereses y u$s 440 millones con organismos internacionales (excluido el FMI).

Fuentes oficiales y del mercado coinciden en que el pago se realizará en tiempo y forma y sin impacto directo sobre las reservas netas, en un contexto en el que el equipo económico avanza en la negociación de un segundo waiver consecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.