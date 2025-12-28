¿Cuánto dinero tiene que pagar la Argentina en 2026 por deudas?

En enero tiene que abonar unos u$s4.200 millones. En el primero trimestre del 2026 hay compromisos por casi $70 billones en moneda nacional.

El Ministerio de Economía deberá definir en la próxima semana cómo hará para abonar unos u$s4.200 millones a bonistas, en concepto de intereses de bonos en moneda extranjera.

De ellos ya cuenta con uno s u$s1000 millones que son fruto de la colocación de un Bonar 29, el titulo de legislación local que fue colocado mediante una licitación.

Le quedarían como opciones para conseguir el resto del dinero que lleve a cabo una nueva colocación de Bonar, un REPO de bancos internacionales (préstamo con garantía de bonos), o activar una parte más del swap de monedas con Estados Unidos del cual ya se activaron unos u$s2.700 millones.

Tampoco se descarte que se pague con dólares que ha estado comprando el Gobierno. El Tesoro realizó compras en la última semana y logró superar los u$s2.100 millones de depósitos en el BCRA. Además, se concretó la concesión de las hidroeléctricas Comahue, que implican el ingreso de u$s700 millones al Tesoro.

Vencimientos en pesos

Pero además de ello, el gobierno argentino tiene una agenda comprometida de vencimiento en moneda nacional. Tan solo en el primer trimestre del 2026 el equipo de la Secretaría de Finanzas tendrá que “rollear” unos $70 billones. De ellos, la mitad aproximadamente en deuda intra estado.

vencimientos

Desde el Palacio de Hacienda se ha ido procurando en las ultimas licitaciones del año pasado pasar vencimientos para el 2027 o para mas allá de abril.

Si el Banco Central tiene la intención de comprar dólares para la reservas el año próximo necesitará que el Tesoro vaya estirando los plazos de vencimientos en pesos para dejar espacio a la emisión de moneda, y que está no se vaya al dólar.

Los vencimientos en dólares del 2026

El año próximo la Argentina tiene que pagar u$s19.000 millones en vencimientos de todo tipo en moneda extranjera. Frente a ello, el economista y analista financiero Amilcar Collante plantea que es necesario que el gobierno sume reservas internacionales tal cual se lo pide el FMI.

"Lo que viene en vencimientos de deuda; Vencen u$s19.000 millones en 2026 y el Tesoro en su cuenta tiene u$s213 millones . ¿Algunos preguntan si hay que acumular reservas?", señaló en su cuenta X.

vencimientoUsd

En enero, además de los u$s4.200 millones a bonistas hay otros u$s300 millones con organismos. En julio del año próximo hay otro gran vencimiento de u$s4.600 millones, de los cuales u$s4.200 millones son con bonistas.