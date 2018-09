Los gremialistas ingresaron al lugar y se manifestaron dentro del hall central tras la carta del jefe municipal sobre el discurso del presidente el pasado martes y en repudio de "las políticas de vaciamiento del Estado y los despidos de Mauricio Macri", en relación a los despidos a 24 trabajadores de Agricultura Familiar.

Tras esa tensa situación, Pechi escribió un texto en sus redes y anunció que denunciará en la Justicia a los manifestantes. También dijo que se comunicó con el ministro de Seguridad Mariano Gaido "para pedirle que provincia garantice la seguridad de los contribuyentes y de los agentes municipales como así también la libertad de tránsito" y con la fiscalía, pero "no pasó nada".

"Los dirigentes de ATE fundamentan la ocupación del municipio por la adopción de medidas en ámbitos donde no tenemos injerencia y además cuestionando declaraciones públicas que realicé y con la que ellos no están de acuerdo", señaló el jefe comunal y agregó: "Parece ser que para algunos sectores, el ejercicio de la prepotencia y la violencia es un derecho natural. Como si en nuestra provincia no rigiera el Estado de derecho, sino la ley de la selva".

El texto completo

