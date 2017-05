Piden colaboración para un merendero del Parque Industrial

“Vi que estaba la necesidad y empecé en un saloncito que tengo delante de mi casa y que estaba pensada como una ampliación. Vienen unos 15 nenes, no se conoce mucho porque sé que vendrían más y todavía no podría atenderlos”, contó Belén Valdez, quien está a cargo del merendero Copa de Leche.

Dijo que están vendieron bonos solidarios de distintos valores para juntar fondos y comprar tanto víveres como materiales para aumentar la capacidad del merendero. “Hay muchos chicos con necesidades y no quedó asistencia en el barrio. Había uno pero se fue el cura y ya no hay más”, agregó.

“Por ahora necesitaría una garrafa, para tener una de repuesto, tengo gas pero no he podido hacer la conexión. También mesas y sillas, me las arreglo hasta ahora con las mías y un banco pero algunos quedan de pie esperando su turno”, señaló Belén.

Aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono: 156-729919.