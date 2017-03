Piden llevar a juicio a ex militares y policías neuquinos

Neuquén.- El fiscal de Neuquén Miguel Ángel Palazzani requirió ante el Juzgado Federal 2 de esta ciudad la elevación a juicio de la causa que tiene a 18 acusados pertenecientes al Ejército de Neuquén y de Bahía Blanca y a las policías neuquina y rionegrina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra 20 personas, ocho de las cuales se encuentran desaparecidas, como Cecilia Vecchi, Susana Mujica, Alicia Pifarré, entre otras.

Los casos tienen como común denominador que los secuestros se produjeron en Neuquén y Río Negro y que las víctimas fueron trasladadas en avión al centro clandestino de detención del V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca, conocido como La Escuelita.

En la acusación, la Fiscalía subrayó que las víctimas tenían relación entre sí por la militancia política y estudiantil y también por participar de actividades artísticas en la región.

Según la instrucción, las víctimas fueron trasladadas por el ex aviador militar Juan José Capella de Neuquén a Bahía Blanca en tres vuelos el 10, 15 y 16 de junio de 1976.

Además de Capella, están acusadas las autoridades que en ese entonces se desempeñaban en el comando de la VI Brigada de Montaña de Neuquén: el ex jefe de Personal, Luis Alberto Farías Barrera; el ex jefe de Inteligencia, Oscar Lorenzo Reinhold, y el ex jefe de Operaciones, Juan Manuel Bayón.

También integran la lista de acusados los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén, los ex capitanes Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, y el ex agente civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti.

Además, irán a juicio oral el ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, y el ex inspector de esa fuerza, Miguel Ángel Cancrini; el ex jefe de la Policía neuquina, teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa y el ex policía Amador Luengo.

También están acusados el ex comisario de Cinco Saltos, Río Negro, Desiderio Penchulef, y el ex oficial ayudante de la Comisaría 24 de Cipolletti, Gerónimo Huircain.

El fiscal calificó los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados, violación y abuso sexual como crímenes de lesa humanidad.

Otro de los tramos del requerimiento da cuenta de los testimonios de las víctimas sobrevivientes, quienes individualizan a ex miembros de Inteligencia y a ex policías acusados en los secuestros e interrogatorios. Una mujer, que por entonces tenía 16 años, identificó al ex agente neuquino Amador Luengo como autor de los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en una comisaría.

El traslado en avión de las víctimas

El fiscal Miguel Palazzani precisó que a partir de la reconstrucción de los hechos “se logró erigir que las víctimas, luego de su detención, fueron trasladadas a Bahía Blanca”, enviadas en tres vuelos, los días 10, 15 y 16 de junio de 1976. Aseguró que esos traslados fueron piloteados por el aviador del Ejército, Juan José Capella.

Palazzani precisó que “con la información del registro de detenidos de la U9, el registro de vuelos del aeropuerto de Neuquén, los testimonios de las víctimas y el legajo de Capella, cabe establecer la responsabilidad de quien piloteaba los vuelos como partícipe de los hechos que perjudicaron a las víctimas de esta causa”.