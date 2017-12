Pidieron penas de 10 a 17 años para siete represores

En su alegato, el fiscal requirió penas de 15 años para los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Di Pasquale, como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas de los que fueron víctimas, Félix Oga y Alipio Quijada, durante la última dictadura. En tanto, solicitó 12 años de prisión para el ex jefe de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, Antonio Camarelli; la misma pena al interventor militar de esa repartición policial en 1976, Gustavo Viton, y 10 años para el ex subjefe de la Delegación de la Policía Federal de Neuquén, Jorge Alberto Soza.

Palazzani, quien expuso con la fiscal Jorgelina D’Alessandro, señaló que se dio por probada la participación de los acusados en los hechos a partir de la prueba testimonial recolectada por las declaraciones de Oga y testigos. “Forma parte de la valoración del Ministerio Público Fiscal, las garantías de impunidad con la que se condujeron los acusados que constituyó uno de los móviles para delinquir con la gravedad y frecuencia con que lo hicieron”, dijo el fiscal. Además, solicitaron que se revoquen las prisiones domiciliarias de los imputados detenidos y la pérdida de la pensión, retiro o jubilación que perciben.

Al finalizar, los fiscales expresaron que estos juicios “son una manera, como decía Julio Cortázar, de mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que desde algunos sectores de la sociedad se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido. Señores jueces, estos juicios no miran el pasado, están mirando el futuro”.

Querellas no podrán acusar

Las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CEPRODH) fueron excluidas para alegar y pedir condena, por resolución del tribunal, a raíz del planteo hecho por el defensor oficial Fernando Ovalle, quien sostuvo que en su momento ambas querellas no hicieron el pedido de elevación a juicio.

“Que Molina Ezcurra diga dónde están”

“Pido en nombre de los 30 mil que traigan a (Jorge) Molina Ezcurra y diga dónde están mi hijo Oscar Ragni, Arlene Seguel y todos los neuquinos desaparecidos de los que no sabemos nada”, dijo ayer Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo filial Neuquén, en relación con las declaraciones del acusado, quien se reconoció como el segundo al mando en el Destacamento de Inteligencia, donde se dirimía la suerte de los detenidos durante la dictadura militar en la región. Además, dirigiéndose a los jueces, Ragni les pidió: “Tengan el valor de defender la vida de los demás, sin apoyar a asesinos”.