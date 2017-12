Pirotecnia: un cambio difícil

Evidentemente con la prohibición no alcanza. Desde que se sancionaron normas y leyes para terminar con la pirotecnia en la ciudad de Neuquén, los estruendos no dejaron de sonar durante las fiestas. Es cierto que hubo una disminución, pero la venta ilegal de estos artículos no para y hasta en las redes sociales se ofrecen de todas formas y precios. El tráfico desde otras ciudades completa el panorama.