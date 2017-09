Pitbull mató a una nena de un año e hirió a su madre

Todo se inició cuando la madre de la nena, de unos 30 años, escuchó los llantos de la pequeña y al salir al patio se encontró con el terrible ataque a la que la sometía el animal, según la información difundida por radio Universidad. La mujer, llamada Alejandra Penda, intentó proteger a su hija y se abalanzó enseguida hacia el animal, por lo que también fue atacada por el perro. Al escuchar los gritos de desesperación, enseguida acudieron varios vecinos que, con palos, intentaron detener el ataque, hasta que uno de ellos realizó un disparo de arma de fuego y logró que el perro se alejara a la calle. Los testigos dicen que el animal se fue como si nada hubiera ocurrido.

La nena fue llevada al Hospital Ballestrini, de Ciudad Evita, y luego al Hospital de Niños de San Justo, donde murió a causa de las graves heridas recibidas en el cráneo. En tanto, la madre quedó internada en el Hospital Ballestrini. Tras ser operada, los médicos lograron salvarle un brazo después de evaluar una posible amputación, debido a que el perro la mordió y le desgarró una arteria.

“Mi esposa se tiró sobre le perro para protegerla, se abalanzó sobre el animal para abrirle la boca y la mordió en el brazo izquierdo causándole bastantes heridas; está internada, la operaron y hay que esperar, perdió mucha sangre porque le tocó una arteria importante”, detalló el padre de la nena fallecida.

Al mismo tiempo, el hombre recordó a su hija Moria y dijo con profundo dolor: “Desde que llegó ella cambió todo, era las más chiquita y siempre iluminó la casa, no puedo hablar mucho”.

Finalmente, los vecinos y su dueño lograron recapturar al perro, que fue llevado al Centro de Zoonosis de Villegas, donde quedó a disposición de la Justicia. “El perro está en la perrera de Villegas, no sé lo que harán con él, ahora no puedo pensar en eso. Tengo que pensar que salga adelante mi señora, cargarme todo al lomo y ocuparme de mis hijos. El perro queda lejos, no sé”, declaró el dueño del animal asesino.

Grave: Alejandra Penda, la mamá de la nena, está internada en un hospital de La Tablada.

Las polémicas declaraciones del padre

En medio del dolor por la tragedia, el padre de la nena asesinada por el animal hizo polémicas declaraciones. “El perro es como uno lo críe, el perro es un perro más, cualquiera puede morder. El pitbull no es asesino, te puede morder hasta un caniche toy. Acá pasó esta tragedia, pero ya está. Yo no le echo la culpa al perro”. Sin embargo, admitió: “Aunque no era un perro agresivo, yo no podía dejarlo jugando con mis hijos. No lo podía dejar jugando con ellos porque no era perro chiquito, ya tiene cinco años”.