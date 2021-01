Pol Fernández rompió el silencio: palos a Boca y ¿viene a River?

"Me decido por Cruz Azul porque puedo aportar mi granito de arena, mis compañeros tienen las mismas ganas que yo. Tenemos un muy buen plantel", manifestó en diálogo con TNT Sports poniéndole fin a las versiones que circulan. "Agradezco a los clubes que se interesaron en mí, pero voy a continuar acá y voy a dar lo mejor. Es muy lindo que quieran contar conmigo. Quiero agradecerles a San Lorenzo, a River y Racing, me da mucha alegría. Pero voy a seguir en Cruz Azul", añadió.

"Se dudó mucho de mi palabra, me duele, pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo. Hablé con Juan Reynoso, el técnico, y el presidente del Cruz Azul, que quieren contar conmigo. Por ahora, no puedo jugar por visa de trabajo. Cuando se resuelva haré lo mismo que antes. Quiero hacerlo acá. Quieren verme dentro de la cancha, devolver la confianza en mí y llevar a Cruz Azul al mejor lugar", dijo.

Por otro lado, el futbolista apuntó al Xeneize y relató cómo fue que terminó su relación contractual: "Yo fui al club a préstamo con opción de compra en diciembre, pensando mi entorno que iban a hacer uso de la opción para que siguiera en el país, yo estaba contento. Recibí un llamado diciéndome que tenía que firmar una extensión del préstamo, yo pensé que iba a ser la compra definitiva. El Consejo de Fútbol me quiso explicar, yo les dije que hablaran con mi papá. Pasaron las semanas y a mi papá no lo llamaron de Boca. Me volvieron a hablar a mí y les repetí que se comunicaran con él, porque yo no entiendo de eso, para eso tengo gente que trabaja conmigo. Y un día me llamaron diciéndome que si quería no fuera más al club porque no iba a jugar más".