Maronese y el fútbol lloran al Mono Silva: aquel último y emotivo deseo

Oscar, papá de Hugo (presidente del club) fue letrista, pintor, albañil. Y un arquero que hizo historia en sus pagos. Muy querido y reconocido en la zona, solía dejar impecable las instalaciones de Independiente, entre otros clubes. Y tenía devoción por Huguito y los suyos en general: "Yo siempre me ubico en el mismo lugar, detrás del arco, del otro lado del alambrado, esperando sus goles. Miro el partido pero los ojos se me van solos para donde está Huguito. Lo mismo me pasa con mi otro nieto, Jair Silva, que dirige las inferiores", explicó en dicho reportaje.

El deceso del mayor del clan Silva, quien llegó desde Tandil, es otro duro golpe para el deporte de la zona, que en los últimos meses sumó numerosas pérdidas. La semana pasada sin ir más lejos, perdió la vida Eduardo Losada, presidente de Los Canales. Y Maronese justamente fue una de las instituciones que le dedicó emotivas palabras en redes sociales.

"Descansa en paz luchaste , luchaste, luchaste, ahora llego el momento de descansar amigo. Ejemplo para los jóvenes, ya que hay pocas personas en estos tiempos en busca de sueños e ilusiones para los demás , que son capaces de dejar lo propio, por los niños y jóvenes. Trabajaste incansablemente en tu vida , llego la hora de descansar y estar en paz, honraste la vida, vuela al cielo amigo", escribió Maro en face.

En las últimas semanas fallecieron también por diversas causas Gimi Portessi, ex árbitro, Marcelo Chelo Vega, goleador de Argentinos del Norte y del Deportivo Roca en el Argentino A del 95-96, Edgardo Magiollo histórico juez de la Federacion Neuquina de Patín Carrera y también árbitro nacional de la rama. Y en 2020 decenas de personas y protagonistas vinculados al deporte.

Así lo describió Huguito a su nono

"Es un personaje mi abuelo. Siempre me hace alguna crítica después de los partidos pero tengo en claro que es por jodón, a modo de broma. Y con los asados familiares, que hago yo generalmente, me vuelve loco. Me pone brasa, me saca, me dice ‘está muy alto eso’ jajaja", reveló el atacante en aquella nota en que los juntamos.

image.png Oscar junto a Huguito en aquella famosa nota con LM Neuquén del año pasado.

Hugo padre también contó en ese momento las bromas caseras con Oscar. "Con mi viejo nos peleamos por Huguito, él defiende a muerte a su nieto y yo le digo, 'pero si mi hijo es un perro' y se arman las discusiones. Pero me encanta que se lleven bien", expresó el fundador, presidente y DT de Maro, el club que hoy llora al querido Mono Silva.

"Fue un crack. Leyenda en su zona. Atajó en Barrio Obrero, Ferroviario, Independiente de Coronel Dorrrego, el club Monte Hermoso, Rosario Puerto Belgrano, Sansinena de Bahía Blanca, selección de Coronel Dorrego, seleccion de Tres Arroyos y fue campeón de la provincia de Buenos Aires", recordó, en medio del dolor pero con el orgullo a flor de piel el titular de la entidad del Oeste. ¡Grande Pa! ¡Hasta siempre Oscar!