Desde la institución explicaron que la iniciativa busca fomentar la inclusión y hacer participes a los estudiantes que no son nacidos en la Argentina.

Jorge, padre de un alumno, fue uno de los que alzó su voz en contra al enterarse que en la escuela de su hijo se prometerían, además de la bandera argentina, la de Bolivia, Chile y la mapuche.

"Creo que no se justifican que las demás banderas estén presenten y hagan la jura. Cada una tiene su fecha patria y creo que no corresponde. Ya armaron el escenario para el acto la semana pasada y la gente mapuche quieren que juren la bandera mapuche no la argentina", opinó en declaraciones a LU5.

Al respecto, la ministra de Educación, Cristina Storioni, aseguró que "la promesa de lealtad a la bandera Argentina tiene toda una significación, creo que la escuela tiene un proyecto institucional diferente por lo que seguramente la supervisora nos podrá explicar”.

Además, señaló que "si la escuela tiene un proyecto de integración, hay otras fechas para que tranquilamente quienes vienen de otros país o tienen familiares que se constituyen en comunidades diferentes, puedan conmemorar otros acontecimientos".