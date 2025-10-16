Adolescente de 16 años se salvó porque llevaba casco puesto en un choque en cadena

El menor no tenía licencia e ingresaba a Vista Alegre por el Dique Ballester cuando protagonizó un accidente de tránsito. Su acompañante tenía 15 años.

Un adolescente de 16 años protagonizó, en la tarde del miércoles, un choque por alcance con una motocicleta al embestir por detrás a un Chevrolet Spin en la Ruta 7, en el ingreso al puente dique Ballester . Tuvo que ser trasladado al hospital de Centenario porque con su cuerpo destrozó la luneta del auto.

El subcomisario, a cargo de la División Tránsito Centenario, Damián Jorquera , señaló que el accidente de tránsito tuvo lugar a las 18.40 de ayer en la bajada del puente del lado de Vista Alegre Norte.

“Iban ingresando los vehículos a la provincia. Justo en ese momento había un operativo frente a nuestro destacamento y los vehículos empezaron a bajar la velocidad, pero una motocicleta conducida por un menor, de 16 años, embiste por alcance a un Chevrolet Spin”, relató Jorquera a LM Neuquén .

choque por alcance- moto- casco- Dique Ballester- Vista Alegre Norte-4

Conductor sin licencia

En la moto Mondial 110 cc iba el joven conductor y una acompañante de 15 años, que resultó ilesa. “Por suerte el muchachito llevaba casco. Imagínense que rompió la luneta del vehículo con su cuerpo. Lo salvó el hecho que haya llevado casco. Fue trasladado al hospital Natalio Burd de Centenario, y después ante las 22 fue dado de alta”, confirmó el subcomisario.

choque por alcance- moto- casco- Dique Ballester- Vista Alegre Norte-3

Jorquera indicó que al conductor del Chevrolet se le realizó un test de alcoholemia que resultó negativo, y el adolescente fue trasladado por una ambulancia del hospital de Centenario por personal sanitario.

El Jefe de Tránsito detalló que al adolescente le hicieron unos puntos de sutura en una de las rodillas porque tenía un corte superficial; mientras que las placas que le hicieron en el tronco inferior daban cuenta que no tenía ningún tipo de lesión ósea. Los estudios de la cabeza le dieron bien. “Gracias a Dios no tuvo ninguna lesión de gravedad”, agregó.

Dijo que en ese sector se suele dar una particularidad, los últimos vehículos se mandan mayormente en rojo en el dique. "Entonces van a alta velocidad para que le alcance a cruzar el dique antes de que les libere el verde del otro lado. Y como en el ingreso a Vista Alegre hay una pendiente al cruzar el puente, se habrá encontrado con que el vehículo iba frenando y lo chocó de atrás", estimó.

choque por alcance- moto- casco- Dique Ballester- Vista Alegre Norte-2

En el caso de su acompañante, no fue necesaria trasladarla porque no sufrió lesión alguna y se fue con su abuelo que la fue a buscar. Por el joven conductor se presentó su padre y titular de la moto. Al padre "se lo multó por haber cedido el manejo a una persona no habilitada, pues no tenía licencia el chico. No la tenía, no la había sacado".

A la moto la retuvieron momentáneamente, la tenía que ir a retirar el padre, ya está en condiciones de ser entregada. La Policía la retiene preventivamente hasta descartar que tenga una lesión de gravedad. En ese caso, se le daría intervención a fiscalía, acá no fue necesario.