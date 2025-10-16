Conducía en exceso de velocidad y lesionó a un motociclista: cumplirá una pena en libertad

El conductor manejaba una camioneta y tampoco respetó la prioridad de paso del motociclista, que terminó gravemente herido.

Un conductor de Chos Malal que conducía a exceso de velocidad y lesionó a un motociclista con una pieza ilegal de su camioneta fue condenado por el hecho. Gracias a que accedió a un acuerdo de partes, la pena la purgará en libertad, mientras cumpla con una serie de pautas de conducta.

Se arribó a la condena mediante un acuerdo entre las partes, que implicó que el conductor responsable admitiera su participación en el hecho, que dejó a un motociclista gravemente lesionado, y aceptara la pena a cumplir que propuso la fiscalía.

El condenado fue identificado como Luis Eduardo Fuentes y fue declarado responsable en septiembre de este año, por los delitos de lesiones culposas gravísimas en calidad de autor.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 30 de septiembre de 2024, antes de las 12:59, en intersección de calle Villegas y Mendoza del barrio Don Bosco de la ciudad de Chos Malal.

Puntualmente, Fuentes conducía un vehículo Ford Ranger por calle Mendoza, que es de ripio y doble circulación, en sentido noreste a suroeste; mientras que la víctima conducía una moto Honda 125 cc. por calle Villegas en sentido noroeste a sureste, calle que también es de ripio y tiene un solo sentido de circulación.

La causa es investigada por la fiscalía de Chos Malal. La causa es investigada por la fiscalía de Chos Malal.

Fuentes circulaba a una velocidad de 41,52 km/h, “superando de esta forma la velocidad máxima establecida para calles en zonas urbanas, esto es 40 km. En la intersección de calle Mendoza con Villegas embistió a la víctima, quien tenía prioridad de paso por circular por mano derecha según la Ley de Tránsito 24.449, y que establece que en intersecciones sin semáforos la velocidad es precautoria y nunca superior a 30 km/h, siendo que el condenado superaba ampliamente este límite”, afirmó la fiscal.

El acusado, con el sector frontal derecho de la camioneta Ford Ranger que conducía, impactó el sector lateral medio izquierdo de la motocicleta Honda 125 cc en la que circulaba la víctima, generando una colisión perpendicular central.

Luego del impacto, Fuentes activó el sistema de freno, provocando una maniobra evasiva que se encontraba reflejada como huella de frenado sobre el ripio, maniobra que no evitó que la víctima resulte lesionado, sino que cayó al suelo y se desplazó hasta una acequia que se ubica sobre el margen de calle Mendoza.

chos malal villegas y mendoza

“Nos encontramos con que el rodado mayor presenta elementos agregados ajenos que alteran la originalidad del mismo. Haciendo énfasis en esto, corresponde al reemplazo del paragolpes original por un sistema de defensa 'bumpers' con su total y principal estructura de metal. Siendo que, para la legislación vial, está prohibido en la vía pública circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública”, detalló la representante del Ministerio Público Fiscal.

El accionar de Fuentes provocó lesiones graves en el cuerpo de la víctima.

Qué pena se acordó

En la audiencia de determinación de la pena realizada el miércoles, la fiscal del caso Natalia Rivera presentó ante el juez interviniente el acuerdo al que arribó junto a los abogados querellantes, que representaron a la víctima y a la defensa del acusado.

Este contempló la pena de un año de prisión en suspenso bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conductas: no cometer nuevos delitos, fijar domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de alcohol, y presentarse en la Dirección de Población Judicializada periódicamente por un plazo de tres años. Además, deberá realizar un curso de manejo defensivo.

Asimismo, la condena incluyó la Inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículos por 3 años.

natalia rivera fiscal.jpg

Si el imputado cumple con todas estas pautas, purgará la pena en libertad. Caso contrario, el cumplimiento podría convertise en efectivo y Fuentes iría tras las rejas.

Para determinar la pena, las partes consideraron como atenuantes que Fuentes no tiene antecedentes penales, y como agravantes, que el acusado tenía en su camioneta un bumpers, “un elemento rígido no deformable, que provocó que la lesión sea mucho más grande que si hubiese sido con otro vehículo que no contaba con ese elemento, que está absolutamente prohibido”, afirmó Rivera.

El juez Diego Chavarría Ruíz homologó el acuerdo presentado por las partes en todos sus términos e impuso la pena de prisión de cumplimiento condicional.