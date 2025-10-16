Zapala: ordenaron que un hombre vaya de nuevo a juicio por la violación de una niña

Un acusado que había sido beneficiado con una absolución deberá enfrentar otro proceso luego de que la fiscalía pidió a Impugnación que revise lo resuelto.

En ambos casos, fue la fiscalía de Zapala quien llevó adelante la acusación contra los abusadores de niñas.

El Tribunal de Impugnación ordenó realizar un nuevo juicio contra un hombre que había sido condenado por abuso sexual simple y agravado, pero absuelto por el delito de violación.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Liliana Deiub, Florencia Martini y Andrés Repetto , quienes hicieron lugar a un planteo del asistente letrado Eduardo Dedominichi y declararon la nulidad parcial de la sentencia dictada el 17 de junio pasado por el tribunal de juicio.

De acuerdo con la acusación que sostuvo Dedominichi, los abusos ocurrieron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando el imputado convivía con la víctima -una menor de entre 12 y 14 años- en distintos domicilios de la ciudad de Zapala.

Durante ese período, el hombre cometió abusos sexuales en forma reiterada, tanto mientras la víctima dormía como en otros momentos en los que la intimidaba para que guardara silencio.

El tribunal de juicio, integrado por los jueces Diego Fernando Chavarría Ruiz, Juan Pablo Balderrama y Eduardo Daniel Egea, declaró al acusado, identificado por sus iniciales como R.A.G., responsable por abuso sexual simple y agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en la modalidad continuada, pero lo absolvió por el delito de abuso sexual con acceso carnal, al considerar que existían dudas respecto de ese hecho.

La fiscalía impugnó la resolución por arbitrariedad y por una valoración incorrecta de la prueba.

"Premisa fáctica falsa"

El Tribunal de Impugnación advirtió que la sentencia del juicio había consignado erróneamente el lugar en el que ocurrió uno de los hechos, lo que derivó en un razonamiento basado en una “premisa fáctica falsa”.

“Debe concluirse que la sentencia impugnada no efectuó una valoración razonable de la prueba producida, lo que la convierte en arbitraria; razón por la cual merece ser descalificada como un acto jurisdiccional válido”, señalaron los magistrados.

En consecuencia, el Tribunal de Impugnación declaró la nulidad parcial del fallo y dispuso el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio exclusivamente por el hecho de abuso sexual con acceso carnal vía oral.

Otra causa por la violación de una menor

Durante esta semana, otro hecho de violación de una menor llegó a juicio y, en los próximos días, se conocerá el fallo de un tribunal colegiado.

Los delitos que los representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales le atribuyeron al hombre imputado son abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y en carácter de autor.

Según el MPF, el acusado abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar. Los ataques ocurrieron en dos viviendas, ambas ubicadas en el mismo terreno y en la ciudad de Neuquén.

El primer hecho fue el 25 de diciembre de 2021 a la madrugada, en la casa del imputado, donde previamente se habían juntado varios familiares para pasar la Nochebuena. Para cometer el abuso, el hombre aprovechó que la madre de la niña no estaba y que el padre dormía.

El segundo hecho ocurrió entre agosto y septiembre de 2022, en la casa de la familia de la víctima, cuando el acusado aprovechó que la niña estaba cuidando un sobrino de 4 años. En esas circunstancias ingresó a la vivienda y la abusó sexualmente.