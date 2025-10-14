Violaba y amenazaba a una niña para que guarde silencio: le impusieron 11 años de cárcel

La pena recayó en un neuquino que cometió abusos reiterados a una menor entre los 9 y 14 años. Los ataques sexuales ocurrieron en esta capital y Centenario.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel.

El violador de una niña deberá cumplir una pena de 11 años de cárcel efectiva. El monto del castigo se conoció en el inicio de esta semana hábil.

En una audiencia de lectura de veredicto realizada ayer, un tribunal colegiado condenó a un hombre, identificado por sus iniciales como M.A.P.C., a 11 años de prisión por el abuso sexual de una niña que era hija de su pareja. El fiscal del caso Manuel Islas había requerido 15 años de condena.

En un juicio realizado en junio, la fiscalía probó que M.A.P.C. cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal –continuado-, doblemente calificado por la guarda y la convivencia con una víctima menor de 18 años, en carácter de autor.

La determinación de pena se realizó en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Los abusos se extendieron entre 2017 y 2021, mientras M.A.P.C. compartía domicilio con la víctima, al mantener una relación de pareja con su madre. Los hechos ocurrieron en dos viviendas, una en Neuquén y otra en Centenario, y también en un auto. Para cometer los abusos el imputado aprovechaba los momentos en que la niña quedaba a su cuidado y se aseguraba la impunidad de sus actos mediante amenazas. Los ataques sexuales se iniciaron cuando la víctima tenía 9 años y se extendieron hasta los 14.

Como querellante en representación de la víctima, intervino durante el proceso la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Mónica Palomba.

Varios agravantes

El tribunal colegiado que fijó la pena, y que adelantó que dará a conocer la sentencia completa dentro del plazo legal, estuvo integrado por los jueces Patricia Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina.

Los magistrados consideraron como agravantes la cantidad de años por los que la víctima debió sufrir los abusos, la naturaleza de la acción, la diferencia etaria que generaba una gran asimetría de poder y la sumatoria de agravantes. Como atenuante principal se consideró que el imputado no poseía antecedentes condenatorios previos.

Además de la imposición de la pena, M.A.P.C. deberá ser inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Si bien fue declarado responsable y condenado, el nombre del imputado se mantiene en reserva para resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.

Otra causa similar de abusos reiterados

En otra causa de características similares, el MPF avanzó con la formulación de cargos en contra de un hombre bajo sospecha de violar a una niña durante tres años en la ciudad de Centenario.

La investigación está a cargo de Guillermo Prime, integrante de la fiscalía especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales.

El delito que le atribuyó el representante del MPF es abuso sexual con acceso carnal –continuado- doblemente agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda, en carácter de autor.

Durante una audiencia realizada el mes pasado, Prime requirió que se le prohíba al acusado contactar y acercarse a la víctima y a su grupo familiar por cualquier medio o a través de terceros, por cuatro meses, y con el objetivo de resguardar la integridad de la niña y sus familiares.

De acuerdo a la imputación, los hechos ocurrieron entre abril de 2018 y abril de 2021, en una vivienda de Centenario donde ambos convivían.