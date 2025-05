Alertan por estafa millonaria en Neuquén: el engaño que involucra a YPF

image.png

Con los días la inversión crece, y al momento de querer retirar el dinero la persona que la efectuó, le empiezan a requerir nuevas transferencias de dinero para poder concretar el supuesto retiro de la inversión, algo que finalmente no ocurre.

Hasta el momento, son 3 las denuncias que ingresaron al ámbito del MPF y se estima que existen otras 7 en el departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial. Los montos provisorios de las estafas rondarían los 50 millones de pesos.

acciones ypf estafas 02.jpg

La modalidad, conocida como phishing, se utiliza para robar datos personales y bancarios. Lo cierto es que no existen registros ni anuncios oficiales de YPF del presunto proyecto.

Chequeado, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, no partidaria, que verifica el discurso público y combate la desinformación, advirtió que tales anuncios son falsos. Indicó también que los posteos virales no redirigen a sitios periodísticos reales, sino a páginas falsas que imitan la estética del medio.

acciones ypf estafas.jpg

Lo que dicen algunos posteos

Desde la petrolera YPF se aclaró que sus acciones solo se comunican a través de los canales oficiales verificados. Se solicitó a la población que no comparta datos personales ni haga clic en sitios o enlaces sospechosos.

Algunos de ellos se promocionan bajo la consigna “el gobierno argentino, en alianza con YPF, presenta una nueva oportunidad para los residentes argentinos” e “YPF apoyará a cada ciudadano de Argentina y pagará desde $900 mil mensuales”. De esta manera, se invita al usuario a ingresar sus datos personales para poder inscribirse y luego ser contactado.

Sin embargo, como refiere Chequeado, todo esto es falso.