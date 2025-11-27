Almafuerte: qué dijo la autopsia del hombre hallado en una zanja

La Policía confirmó que era un joven de 26 años. Qué se pudo determinar sobre su muerte mediante la autopsia realizada el jueves.

El cuerpo fue hallado en una zanja en el barrio Almafuerte de Neuquén

Días atrás, el hallazgo de un cuerpo en una zanja del barrio Almafuerte causó conmoción en ese sector de la ciudad de Neuquén . A 48 horas de la triste noticia, qué se sabe de la víctima y qué resultado arrojó su autopsia.

Cabe recordar que el hallazgo se produjo el martes 25 por la mañana, cuando un vecino del barrio se dirigía a su lugar de trabajo y mientras caminaba en cercanías de una zanja sobre calle 1ro de Enero y Las Torcazas, se topó con el cuerpo de un hombre. El hallazgo se dio justo en el límite entre el barrio Almafuerte y Cuenca XVI y justo enfrente de la Sala de Salud Almafuerte.

De inmediato, dio aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar y convocó a su vez a personal de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, quienes iniciaron las primeras medidas.

Cuerpo - Muerto - Almafuerte (4) Claudio Espinoza

El personal de Criminalística y Medicina Policial trabajaron en el lugar desde temprano y examinaron el cuerpo junto a personal del SIEN. En principio, no se creía que se tratara de una muerte violenta, ya que no se encontraron signos de criminalidad ni tampoco lesiones visibles en el cuerpo que puedan permitir aventurarse sobre la causa de muerte.

El cuerpo fue hallado vestido con ropa que no se encontraba deteriorada y tenía un poco de dinero en efectivo en uno de sus bolsillos. No se hallaron más pertenencias.

Por otro lado, los investigadores realizaron un relevamiento en la zona sobre personas denunciadas como desaparecidas y así poder tener algún indicio sobre la identidad del fallecido.

Además, trabajaban para ubicar cámaras de seguridad en las inmediaciones.

¿Qué dijo la autopsia?

El comisario Barroso confirmó a LM Neuquén este jueves que la autopsia permitió determinar la identidad de la víctima y descartar la hipótesis de homicidio. La muerte se dio por un paro cardiorespiratorio, pero como ya se había indicado, se corroboró la ausencia de lesiones y violencia sobre el cuerpo.

Ahora, se ordenaron estudios anatomopatológicos para determinar qué desencadenó la muerte, que pudo haber sido una muerte súbita, producto de alguna condición, o la ingesta de alguna sustancia. Al menos los investigadores ya pudieron descartar que se trate de un nuevo hecho de violencia.

hombre muerto almafuerte Claudio Espinoza

Por otro lado, confió que se trataba de un joven de 26 años, que no estaba en situación de calle -que era una de las sospechas- y que su familia ya se enteró de la triste noticia. Aunque la Policía tenía algunas posibles identidades siguiendo las características físicas de la persona, finalmente su madre se acercó a una comisaría a denunciar su desaparición y luego pudo confirmar que se trataba del cuerpo de su hijo.

Era un vecino del oeste pero su identidad no ha trascendido hasta el momento y no fue confirmada por la Policía por respeto al momento de dolor que atraviesa su familia.