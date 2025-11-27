"Los policías le dieron una patada en la cabeza": el duro testimonio sobre la muerte del hombre en el Heller

Una paciente del Hospital Heller detalló el accionar de los policías. El acta de defunción otorgado por la Comisaría 18 indicó trauma de tórax grave cerrado.

Más de una semana después del violento episodio que terminó con la muerte de un hombre afuera de la guardia del Hospital Heller , que derivó en el apartamiento de cuatro policías , un nuevo testimonio aportó detalles crudos. La mujer indicó que se estaba atendiendo cuando presenció el hecho: "lo vimos pedir ayuda y después quedó desplomado".

La testigo pidió reserva de identidad por temor a represalias , siendo que forma parte de los testimonios y la investigación judicial. Su relato, brindado a R7, coincidió con otros que nunca se animaron a hacerlos públicos.

El hecho ocurrió el martes 11 de noviembre por la madrugada, cuando José Galeano, de 47 años, ingresó a la guardia en estado de exaltación, armado con un cuchillo, y terminó reducido por civiles y uniformados. Cuatro policías fueron apartados de la investigación tras la intervención.

Galeano murió pese a las maniobras de RCP realizadas por el equipo médico. La versión oficial que trascendía apuntaba a un cuadro cardíaco, pero los testimonios comenzaron a revelar una escena más compleja y de violencia institucional estatal.

“Lo redujeron y él repetía que no podía respirar”

La testigo contó que el hombre llegó pidiendo ayuda, “pidiendo su medicación”, y que la médica que estaba atendiéndola, Victoria, fue la misma profesional que luego intentó reanimarlo durante casi una hora.

“Entró con un arma blanca, sí, pero no intentó dañar a nadie”, relató. Si bien en la sala se generó temor por el estado de exaltación, dijo que la reducción se produjo rápidamente: “entre civiles y policías lograron hacerlo. Yo estaba en un lugar donde se veía todo”.

La mujer afirmó que, ya en el piso, el hombre insistía: “No puedo respirar”. Según su relato, tenía la rodilla de un efectivo policial apoyada en la espalda.

El punto más grave del testimonio fue cuando describió cómo continuó el accionar policial. “En un momento los policías le dan una patada en la cabeza y ahí el muchacho no habló más. Se desplomó. Quedó desplomado en la entrada de ambulancias”, apuntó.

La secuencia, afirmó, ocurrió cuando la situación ya estaba controlada: “La gente ya no corría peligro. Lo que pasó después de la reducción no era necesario ”.

De acuerdo con su relato, el cuerpo quedó inmóvil en el acceso destinado a las ambulancias hasta que fue subido a una camilla e ingresado al shock room, donde los médicos realizaron maniobras de RCP y utilizaron desfibrilador “durante una hora”, sin resultados. “Esa patada fue letal”, agregó.

“Escucharlo pedir ayuda y después verlo muerto fue desgarrador”

La mujer narró que la médica salió de la sala “muy enojada” y que en la puerta del hospital había “toda la comisaría” cuando ella fue dada de alta.

Frente a la consulta de por qué esperó tanto tiempo para decir lo que pasó, la mujer señaló que el miedo fue lo que demoró que el testimonio viera la luz: “Los testigos están muy asustados. Muchos vieron un accionar posterior al hecho que los asustó”.

Entre ellos —según ella misma aclaró— hay policías que no estuvieron de acuerdo con la actuación de cuatro uniformados del refuerzo.

¿Qué pasó después de la intervención policial?

La discusión central, coinciden los testimonios, está en diferenciar el procedimiento para desarmar al hombre del uso de la fuerza una vez reducido.

Incluso circula una versión sobre una trabajadora del hospital que habría logrado que el hombre soltara el cuchillo hablándole por su nombre, antes de que interviniera el refuerzo policial.

La testigo asegura que había cámaras de seguridad apuntando directamente a la entrada de ambulancias: “Espero que el fiscal las pida. Se vio todo”.

El fiscal Andrés Azar se hizo presente después de la muerte, y avanzó en el relevamiento de cámaras, decidiendo el apartamiento de cuatro policías de la investigación. Sin embargo, sus nombres no fueron revelados, y la institución policial no amplió información a la prensa sobre qué sucedió o qué medidas tomaron.

Qué dijo el hermano de la víctima sobre la autopsia y los policías

Al ser consultado por cómo seguirá el caso, el hermano de la víctima, Wildo Galeano manifestó a LM Neuquén: "no tengo mucha fe, no confío en la policía". En tanto, si bien un médico forense le había asegurado que le harían una nueva autopsia bajo el protocolo de Minessota, esto fue descartado por el fiscal. "Yo vivo en Buenos Aires, vamos a hacer el velorio en Paraguay y una digna sepultura", afirmó.

En tanto, dijo que el fiscal todavía no le informó la causa de la muerte. "Me dijo que todavía faltan exámenes, que todavía no tiene la autopsia completa".

Lo único que le brindaron fue un acta de inhumación, firmada por Serred Elsa Noemí el 19 de noviembre, y el 25 de noviembre, certificada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, a nombre de Gustavo Lucero. Allí certifican que el acta de defunción de Galeano del 18 de noviembre indica que el diagnóstico es trauma cerrado de tórax grave.

"Me la dieron en la Comisaría 18, porque en Paraguay el cónsul lo pidió como trámite de repatriación para que el coche fúnebre lo lleve a Buenos Aires, y de ahí a Paraguay", explicó Wildo sobre el traslado.

A su vez, recordó cuando reconoció a su hermano en la morgue donde observó signos de violencia: "yo vi el cuerpo de mi hermano, tenía raspaduras en la cara, golpes en el pecho, en las costillas de los dos lados, fractura o trauma grave en la axila".

En tanto, relacionó las lesiones con base en la teoría de que fueron originadas durante el procedimiento policial, como por ejemplo, las raspaduras faciales son producto de haber sido "arrastrado en el piso", y las fracturas, "de cuando lo agarraron los policías".

Aunque todavía no está definida la causa de la muerte, aunque Azar le adelantó los resultados de la investigación en curso: "según el fiscal fue un policía de civil y policías uniformados, porque estaba policía de civil en el hospital que ellos vieron lo que pasó y actuaron los otros policías que después vinieron con más refuerzos y ellos fueron los que lo agarraron".

Además, indicó que el lunes a la noche lo había visto bien de salud. En tanto, la pareja de la víctima relató que se habían juntado a comer empanadas de mandioca, plato típico de Paraguay de donde son oriundos, disfrutaban la reunión cuando en determinado momento Galeano comenzó a tener una crisis nerviosa. En este sentido, consciente de su problema de salud, salió a pie desde su casa en calle Casimiro Gómez hasta el hospital Heller.