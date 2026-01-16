Apareció el bebé que era intensamente buscado en Neuquén

Se trata del pequeño de un año cuya denuncia de desaparición se publicó el jueves y su búsqueda se suspendió en las últimas horas.

Desde la Policía de la Provincia de Neuquén informaron este viernes que desestimaron la Alerta Nati por la desaparición de un bebé en la capital neuquina. Dejaron sin efecto su búsqueda y retención que habían emitido el jueves dado que apareció en las últimas horas.

Se trataba de un pequeño de un año de edad, del que trascendió poca información, excepto que estaría en compañía de su madre.

Se desconocieron las circunstancias de su desaparición como así también en qué condiciones fueron hallados, para resguardar al menor. El caso está bajo investigación del Juzgado de Familia.

Qué es la Alerta Nati

La Alerta Nati se suelen emitir en la provincia para hallar de forma urgente con algún menor cuyo paradero es desconocido y denunciado por sus familiares o tutores.

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.