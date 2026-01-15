Desesperada búsqueda de una joven de 15 años en Neuquén

La adolescente fue vista por última vez en la capital de la provincia.

La policía de la provincia activó este martes dos operativos de búsqueda simultáneos por la desaparición de dos mujeres . La primera de ellas, fue vista por última vez en Neuquén capital, mientras que el segundo caso, ocurrió en la localidad de El Chañar . Una de ellas ya apareció.

Ambos casos encendieron las alarmas de la comunidad y generaron preocupación entre sus familiares y allegados, que solicitan la colaboración de todos los vecinos.

El primer caso se trataba de una mujer de 39 años, que había sido vista por última vez en la madrugada del 12 de enero, entre las 2 y las 3 de la madrugada en el barrio Suyai de El Chañar . Dicha búsqueda quedó desactivada tras aparecer en buen estado de salud.

En paralelo, las fuerzas policiales activaron una Alerta Nati por la desaparición de Shaira Shaila Yañez, una adolescente de 15 años. De acuerdo a la descripción difundida, la menor mide 1,60 metros, es de tez blanca, contextura delgada, tiene ojos marrones y cabello largo negro.

busqueda Shaira Shaila Yañez

La búsqueda que se mantiene activa están encabezada por el Departamento Centro de Operaciones Policiales, con intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios, que coordina las medidas judiciales y policiales para dar con su paradero.

Desde las fuerzas policiales reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar determinante para avanzar en las investigaciones. Por ese motivo, solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que permita ubicar a ambas mujeres, la aporten a las unidades correspondientes.

Ante cualquier dato relacionado con la adolescente Shaira Shaila Yañez, deben ser comunicado al personal de la Comisaría 44° a través del (2994) - 440282.

¿Qué es el Alerta Nati?

El Alerta Nati es un protocolo de la Provincia de Neuquén de búsqueda inmediata y se activa cuando desaparece un niño, niña o adolescente y se presume que su integridad física o emocional podría estar en riesgo. La herramienta está contemplada en la Ley Provincial N° 2705 y permite difundir de manera urgente y masiva la imagen y los datos del menor, sin necesidad de esperar un plazo mínimo de horas desde la denuncia.

Una vez activada el Alerta Nati, se habilita un despliegue coordinado entre las autoridades de la Policía y los representantes de la Justicia, con rastrillajes, controles preventivos, análisis de cámaras y difusión en medios de comunicación y redes sociales. Desde los organismos remarcan que las primeras horas son determinantes y que la colaboración de la comunidad resulta clave, ya que cualquier información, por mínima que parezca, puede contribuir a la localización rápida y segura de la persona buscada.