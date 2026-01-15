Rubén Patagonia, el adiós al canto profundo de esta tierra

Su partida es un cimbronazo para la cultura patagónica que hoy pierde a uno de sus máximos referentes.

Silencio. El hijo de la tierra acaba de apagar su canto . Que todo se suspenda un instante para escuchar cómo solloza el viento, cómo crujen piedra, coirón y arcilla. Ahí, detrás de los cultrunes, están mar, bosque y lago estremeciéndose.

De pie. El que parte es el hombre que tejió en su voz las heridas abiertas de esta Patria inconmensurable más acá del Colorado y nos permitió un tono, un grito, una dignidad.

Respeto. El que muere se lleva con él una vasta porción de nuestra identidad y quedamos un poco más solos, a la deriva, en estos miles de kilómetros que aún intentamos y no logramos habitar con justicia.

Rubén Patagonia venía de batallar largos años, aferrándose a una vida que honró hasta el fin, pese a que diferentes problemas de salud lo habían obligado a alejarse de los escenarios. Escenarios que no pisaba porque sí, que no se agotaban en el hecho artístico; por el contrario, creaba una dimensión que nos permitía reconocernos desde la antigua raíz al sudor de la frente de los laburantes de hoy.

Ruben Patagonia (3)

Con Rubén muchos de nosotros conocimos la historia negada, pudimos sentir las cicatrices que nos precedieron, pero también ubicarnos en un tiempo, mirar de frente la belleza, las tristezas, lo que tenemos y lo que falta, comprender mejor dónde estamos parados.

Nos brindó la posibilidad de aunarnos y encendernos en un grito que arremetía contra el olvido, que pulverizaba la soledad y clamaba Patagonia, vida, resistencia; ponerle un rostro marrón a esta tierra, mostrar esto somos, acá estamos.

Sembrar una identidad

Rubén Chauque nació el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, Chubut, tierra que también lo vio partir. Hizo la primaria en la Escuela 43 de Kilómetro 3, sus maestras aún lo recuerdan. Desde la década del 70, comenzó a desandar un largo camino con la música, amasando una obra que también se valió de la poesía de Marcelo Berbel, Hugo Giménez Agüero, Lito Gutiérrez, Sergio Castro y otros imprescindibles que pasó por la bravura de su voz, para cantarle al más profundo paisaje patagónico, hecho de héroes sin monumento, de desierto y sed, de trabajadores, soñadores, olvidados.

En 1979, editó Más acá del Colorado, el primero de sus trabajos discográficos, entre los que están Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có, Volver a Ser Uno, Historias. Realizó cuantiosas producciones y colaboraciones con artistas como Ricardo Iorio, Tano Marciello, León Gieco, Víctor Heredia. Obras con las que salió a hacerle escuchar al país sobre las riquezas no narradas de la Patagonia, a mostrar las tensiones de un territorio que aún intenta ensamblar sus pedazos.

Ruben Patagonia (2)

En 1984 creó el taller Volver a ser uno, para quitarle el olvido impuesto, rescatar, transmitir las culturas originarias. También en esa década incursionó en el cine, luego de ser convocado por Carlos Sorín para actuar en La película del Rey, donde trabajó junto a Ana María Giunta, Ulises Dumont y Julio Chavez. Más tarde, participó en otras obras cinematográficas como La eterna sonrisa, De los Apeninos a los Andes, El navegante y los cóndores, El camino, El elegido.

Un adiós neuquino

En julio del año pasado, Rubén estuvo presente en la peña inaugural de la Casa Cultural Lo de Berbel. Invitado por Marité, con dificultad, pero sin dudarlo, se acercó hasta el micrófono, donde cantaron juntos Amutuy, la emblemática pieza de Marcelo Berbel a la que su hija le puso música.

“Amutuy, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el hambre y el fiscal, pueden más. Amutuy sin mendigar”.

La voz de Rubén sonaba clara y poderosa pese a su estado de salud. Estaba haciendo un esfuerzo descomunal y todos lo sabíamos. Y esa noche se hizo piedra, se volvió un fragmento de tiempo sin fin; esa noche trascendió su propia humanidad. Una vez más, invitaba a comulgar con la memoria, memoria que debemos honrar.

Murió Rubén Patagonia - Su última presentación en público junto a Marité Berbel

Rubén le cantó a esta tierra como pocos. Le dio vida a los miles que la historia intentó soslayar, los hizo canción y presente. Rubén dijo hermano, petróleo, lucha, dijo marichiweu, diez veces venceremos. Nos propuso un mañana sin el cobarde velo del olvido, nos dio semilla y una siembra para regar.

Amuyut, Rubén, hijo de la tierra, hasta que nos volvamos a encontrar.