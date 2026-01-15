El clima en Neuquén

icon
23° Temp
21% Hum
Neuquén
La Mañana Ruben Patagonia

Rubén Patagonia: murió a los 69 años el legendario folclorista y defensor de los pueblos originarios

El reconocido músico estaba internado en Comodoro Rivadavia. Fue uno de los principales difusores de la cultura patagónica.

Murió Rubén Patagonia 

Murió Rubén Patagonia 

Rubén Patagonia falleció este jueves a los 69 años. La salud del músico empeoró en las últimas horas y preocupó a toda la escena musical en distintos puntos de la Patagonia, especialmente en Bariloche y Chubut, donde fue muy querido por el público.

Según trascendió, el reconocido músico atravesaba un delicado cuadro de salud y estaba internado en una clínica de Comodoro Rivadavia donde recibió atención médica especializada. De hecho, familiares y allegados solicitaron, en las últimas horas, donantes de sangre que rápidamente permitieron cubrir.

El músico fue uno de los grandes referentes del folclore mapuche y la música patagónica contemporánea. Desde comienzos de la década del 70 construyó una obra atravesada por la identidad, la memoria y la lucha de los pueblos originarios, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos.

Su repertorio se nutrió de estilos originarios tehuelches como el kaani Y mapuches lonkomeo, así como de canciones de autores patagónicos como Epuyén González, Marcelo Berbel, Milton Aguilar o Hugo Giménez Agüero.

ruben patagonia

Rubén tenía 69 años y su convirtió en un artista que trascendió la música. Participó de producciones cinematográficas nacionales e internacionales. Formó parte de La película del Rey, de Carlos Sorín, una emblemática obra del cine argentino. También actuó en producciones de Estados Unidos, Italia y Francia.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel