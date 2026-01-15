Rubén Patagonia: murió a los 69 años el legendario folclorista y defensor de los pueblos originarios

El reconocido músico estaba internado en Comodoro Rivadavia. Fue uno de los principales difusores de la cultura patagónica.

Rubén Patagonia falleció este jueves a los 69 años. La salud del músico empeoró en las últimas horas y preocupó a toda la escena musical en distintos puntos de la Patagonia , especialmente en Bariloche y Chubut, donde fue muy querido por el público.

Según trascendió, el reconocido músico atravesaba un delicado cuadro de salud y estaba internado en una clínica de Comodoro Rivadavia donde recibió atención médica especializada. De hecho, familiares y allegados solicitaron, en las últimas horas, donantes de sangre que rápidamente permitieron cubrir.

El músico fue uno de los grandes referentes del folclore mapuche y la música patagónica contemporánea . Desde comienzos de la década del 70 construyó una obra atravesada por la identidad, la memoria y la lucha de los pueblos originarios, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos.

Su repertorio se nutrió de estilos originarios tehuelches como el kaani Y mapuches lonkomeo, así como de canciones de autores patagónicos como Epuyén González, Marcelo Berbel, Milton Aguilar o Hugo Giménez Agüero.

ruben patagonia

Rubén tenía 69 años y su convirtió en un artista que trascendió la música. Participó de producciones cinematográficas nacionales e internacionales. Formó parte de La película del Rey, de Carlos Sorín, una emblemática obra del cine argentino. También actuó en producciones de Estados Unidos, Italia y Francia.