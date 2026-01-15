Investigan la muerte de un criancero en un paraje cerca de Tricao Malal

El médico policial estimó que la data de muerte fue hace varios días. Avanzan las pesquisas para saber qué ocurrió.

La Policía y la Fiscalía investigan por estas horas el hallazgo de un hombre que yacía muerto en su casa hace varios días , en un paraje cercano a Tricao Malal. El fallecido era un hombre de casi 80 años y se busca determinar si murió por causas naturales o si su deceso esconde un trasfondo violento.

Según pudo saber LM Neuquén , el fallecido era un criancero de 79 años, quien aún no ha sido identificado. Su cuerpo fue hallado en su vivienda y una primera revisación de su cuerpo permitió al médico policial establecer que ya habían pasado varios días de su deceso, al menos entre 8 y 10.

La vivienda se encuentra en la zona de China Mallín , a unos 40 kilómetros de Tricao Malal.

Personal del Cuerpo Médico Forense se trasladó hasta el lugar para retirar el cuerpo y someterlo a una autopsia. Asimismo, personal de Criminalística comenzó con las pericias al domicilio para reconstruir la mecánica de muerte y los momentos previos y así determinar si se trató de un hecho violento, y por lo tanto, si hay delito.

En principio, no se habrían detectado indicios de violencia en el lugar.

¿Qué dijo la Policía?

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Osvaldo Méndez, a cargo del Comando Radioeléctrico en el norte neuquino, confirmó que el cuerpo del hombre fue hallado el miércoles 14 en la casa del fallecido. El personal de la Comisaría 37 de Tricao Malal se acercó hasta allí tras recibir un llamado informando del hallazgo alrededor de las 18 horas.

Los efectivos se dirigieron hasta el lugar junto a personal médico y allí dieron con el hombre, quien tendría 79 años y sobre quien no se informó aún su identidad. El médico policial fue quien estimó la data de muerte en unos 8 a 10 días atrás y, tras una primera examinación de la posición en la que se halló el cuerpo y otros indicios, planteó que la causa del fallecimiento podría haber sido una caída. Esta además sería una ocurrencia muy probable dada la edad avanzada del hombre.

A raíz de esto, se le dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso colocar una consigna en el lugar hasta la mañana de este jueves, cuando el personal de Criminalística comenzó con los peritajes en el interior de la vivienda. Desde primera hora de hoy se encuentran llevando adelante esas tareas y aun no se han informado los resultados.

No obstante, Méndez destacó que en principio "no había signos de criminalidad" en el inmueble.

El miércoles, en el oeste neuquino, un hallazgo similar conmocionó a la capital provincial. En contraposición, el fallecido en este caso es un hombre joven, de menos de 30 años. Dos niños hallaron el cuerpo tendido en la vereda de las calles Quimey y Trabajadores Estatales Neuquinos y dieron aviso a la Policía. Aún se aguarda el resultado de su autopsia para conocer la causa de muerte y descartar un crimen.