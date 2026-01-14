Hombre muerto en el oeste neuquino: ¿Se trata de un crimen?

El hallazgo del cuerpo ocurrió en la madrugada de este miércoles por parte de dos menores que caminaban por el lugar.

El cuerpo del hombre muerto fue hallado en la madrugada de este miércoles. Gentileza Mejor Informado.

La investigación por el hallazgo de un hombre muerto en la vía pública , en el oeste de la ciudad de Neuquén , continúa bajo reserva a la espera de los resultados de la autopsia. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que recién este jueves se darán a conocer tanto la identidad de la víctima como las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 de enero, en la intersección de las calles Quimey y Trabajadores Estatales Neuquinos, a unas tres cuadras de Novella. Vecinos que transitaban por la zona dieron aviso a la Policía tras encontrar el cuerpo de un hombre tendido sobre la vereda, lo que generó conmoción en el barrio.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, se hizo presente en el lugar luego de ser notificada por efectivos policiales y dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, solicitó la realización de la autopsia en la morgue judicial y el relevamiento de cámaras de seguridad del sector, según confirmaron fuentes del MPF a LM Neuquén.

El hallazgo se produjo alrededor de las 5:30 de la mañana y, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, fueron dos menores de 11 y 15 años quienes advirtieron la presencia del cuerpo mientras circulaban por el barrio Gran Neuquén Sur, sector Atahualpa I. Al notar que la persona no reaccionaba, alertaron a vecinos, quienes a su vez dieron aviso a las autoridades.

Los primeros datos

Personal de la Comisaría 16 constató que el hombre no llevaba documentación entre sus pertenencias. El SIEN acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque con resultado negativo, por lo que se certificó el fallecimiento. Posteriormente intervino personal de Criminalística y la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

Si bien en las primeras observaciones no se detectaron signos evidentes de criminalidad, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que será la autopsia la que permita establecer con precisión qué provocó la muerte. En ese sentido, el organismo judicial indicó que existen versiones no confirmadas que hablan de un posible homicidio con arma blanca, aunque aclararon que por el momento no hay confirmación oficial al respecto.

muerto oeste neuquino (2) Gentileza Mejor Informado

De acuerdo a la estimación realizada por personal médico y de Criminalística, la víctima tendría entre 27 y 30 años. Además, por su vestimenta —pantalón corto, remera y zapatillas—, fuentes vinculadas a la causa señalaron que no aparentaría encontrarse en situación de calle, descartando así algunos de los rumores que circularon en el barrio tras el hallazgo.

La investigación continúa en curso y se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la identificación del hombre y esclarecer las circunstancias de su muerte.

Un muerto no identificado en el río Neuquén

El cuerpo sin vida del hombre encontrado la semana pasada en el río Neuquén (del lado rionegrino) en cercanías de la confluencia con el Limay aún no pudo ser identificado, por lo que permanece como NN en la morgue judicial de General Roca. A eso se suma que nadie hasta el momento nadie ha reclamado los restos.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro informaron que los peritos forenses le tomaron muestras de ADN y fotografías de sus piezas dentales para cotejar sus particularidades con las de personas desaparecidas con anterioridad, pero hasta el momento no hallaron coincidencias.

Cuerpo río Nqn 2 El operativo de seguridad realizado en el lugar de la costa del río Neuquén donde depositaron el cuerpo. Gentileza

Precisamente, no hay registros de personas que se estén buscando con las características del cadáver, tanto en Río Negro como en Neuquén, por lo que el misterio se agiganta cada vez más.

En tanto que la autopsia realizada ratificó que no tiene signos de criminalidad, tal como se había observado en el lugar del hallazgo, donde tampoco detectaron documentos ni otros indicios que aportaran pistas para individualizarlo.

La información recabada hasta el momento indica que se trataba de un hombre de entre 25 y 35 años de edad, de 1,70 metros de altura, presumiblemente de tez trigueña y cabello largo, de unos 20 centímetros aproximadamente, y que carece de canas, informaron fuentes policiales. El último dato que se proporcionó es que además carece de tatuajes.