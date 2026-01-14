Encontraron a un hombre muerto en plena calle del oeste neuquino: qué se sabe

Dos niños lo encontraron tirado. La fiscal del caso, Lucrecia Sola solicitó la realización de la autopsia. Buscan determinar si tiene signos de violencia.

El hombre fue encontrado sin vida en calle Novella y Necochea este miércoles por la mañana

La jornada del miércoles 14 de enero comenzó con un hecho que rápidamente generó conmoción en el oeste neuquino. Personas que circulaban por calles Quimey y Trabajadores Estatales Neuquinos , a tres cuadras de Novella, dieron aviso a las autoridades por el hallazgo, en plena vía pública, de un hombre muerto .

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, llegó al lugar a la madrugada ante el llamado de la Policía al Ministerio Público Fiscal. Luego de constatar su muerte, según confirmó el MPF a LM Neuquén , solicitó la realización de una autopsia y relevamiento de cámaras del lugar.

En tanto, trascendió que en primera instancia el cuerpo no tendría signos de violencia.

Quién encontró al hombre muerto

De acuerdo a lo informado por testigos, el hallazgo se produjo gracias a dos niños, de 11 y 15 años, estaban circulando por el barrio Gran Neuquén Sur, Atahualpa I alrededor de las 5:30 de la mañana. En ese momento, observaron a una persona tirada en la vereda, justo en la puerta de una vecina.

Al percatarse de que el hombre no se movía y no reaccionaba, comenzaron a avisar a los vecinos. Al llegar, efectivos de la Comisaría 16 no encontraron documentos de identidad en su vestimenta. En tanto, alertaron a la anciana que reside en la casa, quien se asustó por el hecho y desconoció quién era.

El SIEN fue convocado al lugar, pero cuando el personal de salud realizó maniobras de RCP obtuvo resultado negativo y certificaron la muerte. Por este motivo, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos contra las Personas que requirió la presencia de personal de Criminalística.

Los trabajadores verificaron el cuerpo pero no observaron signos de criminalidad, por lo que Sola pidió la autopsia para determinar su identidad y las causales de muerte.

Fuentes allegadas al caso indicaron que por la forma de vestir- pantalón corto, remeras y zapatillas- no aparenta situación de calle, una de los rumores que circularon por el barrio.

Al respecto de la edad, luego de la revisación de personal de criminalística y el médico policial, se estipula que la persona fallecida tiene entre 27 y 30 años.