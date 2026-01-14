Un nene de 12 años secuestró, torturó y provocó quemaduras a su compañero de escuela

El chico contó que un amigo lo invitó a jugar y terminó sometido a horas de violencia en el interior de su casa, en la ciudad de Cádiz. El relato de lo sucedido.

El nene permanece bajo tratamiento médico y psicológico tras denunciar que sufrió un encierro y agresiones en la casa de un compañero.

Una escalofriante historia causó gran conmoción en las últimas horas, al conocerse que un nene de 11 años contó a su familia que un compañero de clase lo invitó a su casa para jugar videojuegos, lo retuvo contra su voluntad y lo sometió a agresiones físicas durante varias horas . Las lesiones visibles en su cuerpo llevaron a sus padres a realizar una denuncia ante las autoridades.

El episodio ocurrió un sábado por la tarde en la localidad española de Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Según relataron los padres del chico, salió de su casa con la idea de pasar un rato con un amigo. Sin embargo, ese encuentro se transformó en un episodio de encierro, miedo y dolor . Al regresar, el menor mostró quemaduras y signos claros de maltrato, lo que activó una intervención médica inmediata y un procedimiento policial.

La Guardia Civil de España confirmó que el acusado tiene 12 años y que la causa se tramita bajo los protocolos previstos para delitos graves cometidos por menores . El eje de la investigación está puesto en garantizar la protección de la víctima y en reconstruir cada detalle de lo ocurrido dentro de la vivienda.

La invitación que derivó en una pesadilla

Según la información aportada por la familia, el agresor invitó al chico a su casa para jugar con una consola de videojuegos. También le dijo que estarían solos porque sus padres no se encontraban. Ese dato resulta clave para los investigadores, ya que marca una situación de aislamiento que permitió que el ataque se desarrollara sin la intervención de adultos.

tortura nene espña

Una vez dentro del domicilio, el nene quedó bajo el control de su compañero, quien le impidió retirarse. Los padres de la víctima explicaron que el nene describió un escenario de intimidación constante, con amenazas y agresiones que le hicieron sentir que no podía escapar.

El menor agresor habría utilizado distintos objetos del hogar para provocar dolor físico, lo que terminó en quemaduras en varias zonas del cuerpo. Los especialistas que intervinieron señalaron que las heridas requerían atención médica y seguimiento, tanto por su impacto físico como por las consecuencias emocionales.

Las lesiones y el relato ante las autoridades

Cuando el chico logró salir de la casa y volvió a la suya, su estado generó una alarma inmediata. Los padres observaron las marcas en su cuerpo y escucharon su relato, que describía un episodio de retención y tortura. Sin perder tiempo, lo llevaron a un centro de salud para que los médicos evaluaran las lesiones.

El personal médico confirmó la presencia de quemaduras en pies, glúteos y genitales, lo que se incorporó al parte clínico que luego quedó en manos de la Justicia. Con esa documentación, la familia realizó la denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación formal.

En paralelo, el chico comenzó un tratamiento médico y psicológico. La familia explicó que su hijo recibe contención profesional para poder atravesar las secuelas de un episodio que resultó profundamente traumático. También solicitaron medidas de protección para evitar cualquier nuevo contacto con el agresor.

Una causa que interpela al sistema de protección

El caso plantea interrogantes complejos, ya que involucra a dos menores de edad. En España, la legislación juvenil prioriza la protección y la reeducación, pero eso no implica desconocer la gravedad de los hechos.

españa tortura

La fiscalía y los equipos especializados analizan el contexto en el que se produjo el ataque, así como el entorno familiar y social del chico acusado.

También se evalúa el rol de la escuela y de los adultos responsables en España, con el objetivo de determinar si existían señales previas de conflicto o violencia que no recibieron la atención necesaria. Para los expertos en infancia, este tipo de episodios muestra la importancia de detectar conductas de riesgo y actuar antes de que se transformen en hechos graves.