Alarma en Brasil: ola de turistas en las guardias con náuseas, vómitos y fiebre

Centros de salud de varias ciudades -especialmente en Florianópolis -recibieron una gran cantidad de turistas. La advertencia de las autoridades sanitarias.

Una alerta sanitaria se emitió en Florianópolis y playas del sur de Brasil . Se registra una gran demanda en guardias médicas, sobre todo por parte de turistas con síntomas correspondientes a la gastroenteritis.

Los pacientes que acuden a los centros de salud presentan en su mayoría síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, en un cuadro que ya es conocido como el "virus de Brasil".

Según lo que se informó, los episodios suelen asociarse en particular al contacto con agua contaminada, ya sea en el mar o por uso doméstico. Incluso, la ingesta involuntaria de agua al nadar puede ser suficiente para verse afectado.

Por su parte, profesionales de la salud advirtieron a los visitantes sobre el hecho de extremar cuidados, tal como lavar frutas y verduras únicamente con agua mineral, debido que el suministro de canilla no resulta recomendable en esta época del año por contaminaciones vinculadas al sistema cloacal.

florianopolis.png

El 67,2% de las playas no cumplirían con los parámetros sanitarios recomendados

El Instituto de Medio Ambiente de Brasil monitoreó 259 puntos en el estado de Santa Catarina y reveló que el 67,2% de las playas no cumple con los parámetros sanitarios recomendados. Se trata de un informe correspondiente al período entre el 28 de diciembre y el 2 de enero.

En el estudio se incluyen playas muy populares como Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. Según los especialistas, el contacto con aguas contaminadas puede provocar enfermedades tales como gastroenteritis, hepatitis A, fiebre tifoidea, dermatitis, conjuntivitis, otitis y afecciones respiratorias.

camboriu2.jpg

No obstante, desde la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (CETESB) indicaron que la clasificación de una playa como inadecuada no significa que todas las personas expuestas se enfermen, ya que para ello también influyen factores como el estado inmunológico y el tipo de contacto.

Desde el Instituto de Ambiente en Red, responsable del Programa Bandera Azul, aseveraron que se intensificaron las tareas de monitoreo y difusión del estado del agua, aunque señalaron que algunas regiones continúan con limitaciones estructurales en materia de saneamiento.

La otra razón por la que no recomiendan beber del grifo en Brasil

Uno de los errores más comunes entre los turistas y que puede tener serias consecuencias es tomar agua del grifo. En el país vecino, la calidad varía dependiendo de la región. Y si bien ciudades destacadas como Río de Janeiro, Salvador y San Pablo tienen agua tratada, de todos modos no se aconseja consumir directamente de la red.

canilla-agua-absajpeg.webp

Ante esta situación, lo recomendado es solo beber agua embotellada y sellada que se vende en las diversas tiendas, restaurantes y supermercados, especialmente si se decide alojarse en zonas más rurales. También es importante evitar bebidas con hielo o chequear que haya sido hecho con agua tratada.

A pesar de que es potable para los locales, el agua de red en el país vecino tiene una composición mineral y microbiana diferente a lo que los turistas están acostumbrados y puede causar problemas estomacales como gastroenteritis, provocada por la bacteria Escherichia coli

“La gastroenteritis tiene que ver con el consumo de agua no potable y el baño en playas no aptas”, advirtió Fernanda Ferrer, integrante del Ministerio de Salud. Y recomendó “comer alimentos seguros, no consumir hielo ni alimentos de la playa o que se vendan a través de vendedores ambulantes”. En diálogo con CyD Litoral, la profesional precisó que, en caso de querer tomar agua de la red, precisó que lo mejor es “hervirla 10 minutos, dejarla enfriar y guardarla en elementos que se puedan cerrar correctamente y puedan ser refrigerados”.