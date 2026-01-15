Vecinos de Cutral Co intentaron linchar a un hombre señalado por abusar de dos niñas

Ocurrió el miércoles por la madrugada. La Policía debió intervenir para resguardar al hombre y ponerlo a disposición de la Justicia.

Un grupo de vecinos de Cutral Co intentaron hacer "justicia por mano propia" contra un hombre señalado por abusar de dos niñas y se generó un importante revuelo. La Policía trasladó al hombre a una comisaría y lo puso a disposición de la Justicia mientras se aguardaba la denuncia.

Según consignó La Voz del Neuquén, todo ocurrió el miércoles por la madrugada, cuando un desorden entre vecinos motivó la intervención de la Policía en calle Santa Teresita del barrio Pampa.

De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre vecino de la zona es señalado por haber abusado de dos niñas de esa misma barriada , vecinas suyas y con cuyos padres tenía una relación cercana.

cutral co patrullero policia.jpg

Este vínculo le habría ganado la confianza de las niñas, quienes un día que sus padres no estaban le abrieron la puerta al vecino, que terminó siendo un depravado, según señalan los trascendidos. En ese contexto, habría abusado sexualmente de ambas.

Tras ello, las niñas contaron lo ocurrido y todo salió a la luz entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles. Este descubrimiento generó bronca rápidamente y familiares de las niñas víctimas fueron a la casa del presunto abusador con la intención de hacer justicia por mano propia.

Este revuelo, afortunadamente, motivó la presencia policial. Los efectivos demoraron al señalado y lo pusieron a disposición de la Justicia, en principio para resguardar su integridad física, ya que aún se aguarda denuncia de los progenitores de las niñas.

Ante la consulta de LMN, la Policía no ha brindado detalles.

Un abusador admitió haber manoseado a una adolescente

En noviembre pasado, un abusador de Rincón de los Sauces admitió haber manoseado a una adolescente por meses y fue condenado mediante un acuerdo de partes. Cumplirá una pena en libertad si se atiene a las condiciones impuestas.

En una audiencia, un juez homologó un acuerdo de procedimiento abreviado y condenó al abusador, identificado como "W.A.B", por el delito de abuso sexual simple continuado cometido contra una adolescente. Además, le impuso la pena discutida por las partes y ordenó incluirlo en el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual.

El acuerdo fue presentado por el fiscal del caso Manuel Islas, quien describió que los hechos fueron cometidos en un domicilio de la localidad petrolera entre fines de 2022 y principios de 2023, cuando el acusado ejecutó actos de abuso sexual sobre la víctima: la investigación permitió determinar que éste aprovechaba cuando la adolescente estaba sola, ingresaba a la vivienda con alguna excusa, le hacía comentarios inapropiados y le realizaba tocamientos en contra de su voluntad, para luego retirarse de manera intimidante, diciéndole que no contara nada a nadie.

Fiscalía Rincón de los Sauces La fiscalía de Rincón de los Sauces supervisó el allanamiento donde fueron apresados dos hombres.

La investigación permitió reunir distintos elementos probatorios —entre ellos el testimonio de la adolescente, recibido mediante los dispositivos legales de resguardo— que fueron valorados por las partes para arribar al acuerdo presentado.

En el marco del procedimiento especial y con la conformidad de la defensa, de la representante de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la madre de la víctima, el acusado aceptó su responsabilidad penal. La calificación legal acordada fue la de abuso sexual simple reiterado.