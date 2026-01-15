Emiten Alerta Nati por la desaparición de un bebé de un año en Neuquén

Desde la Policía de la Provincia informaron a la comunidad sobre la búsqueda del menor. Ante cualquier información solicitan comunicarse con el Juzgado de Familia.

La Policía de la Provincia de Neuquén lanzó una Alerta Nati por la desaparición de un bebé en la capital neuquina. Se trata de un pequeño de un año de edad, del que trascendió poca información. El bebé está identificado como Oliver Kloster, cuyas características en la denuncia dan cuenta que es de tez blanca, ojos y cabellos claros.

Según la Policía, se encontraría en compañía de su madre, Aylen Macarena Valenciano. Se desconocen las circunstancias de su desaparición, pero se solicitó a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen con el Juzgado de Familia.

bebé- desaparecido- búsqueda

Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.