Desesperada búsqueda: conoció a un hombre por redes sociales, tuvo una cita y nunca regresó

La mujer de 35 años y oriunda de Córdoba contactó al hombre a través de Facebook. La última conversación con su hija y su hermana. Qué se sabe hasta el momento.

La joven fue vista por última vez el domingo en el Parque Sarmiento de Córdoba.

Una familia vive momentos de máxima tensión, con la desesperada búsqueda de una mujer de 35 años que fue vista por última vez el domingo pasado. Su familia denunció que aquel día la joven había asistido a una cita con un hombre al que conoció por redes sociales.

Este domingo, después de intercambiar varios mensajes por Facebook , Tania Suárez y el hombre acordaron encontrarse y compartir una tarde de mates en el Parque Sarmiento de la provincia de Córdoba.

Al llegar, Tania notó que la persona que asistió a la cita no era la misma que aparecía en las fotos de la aplicación, por lo que decidió escribirle a su hija y a su hermana. En aquel momento, su celular dejó de funcionar.

Cabe destacar que su hija reveló que el sospechoso hombre con el que se reunió pagó el Uber que la pasó a buscar cerca de las 16:30 horas por su casa, en el barrio Argüello Norte, de Córdoba. Es un tramo de unos 25 kilómetros.

desaparecida cordoba

"Ellos la traían a mi casa y nunca más llegó"

Los últimos mensajes fueron con su hija, a quien le dijo que estaba cenando en un carro de la zona con el hombre y un amigo de él. "Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó", lamentó la menor en diálogo con El Doce TV.

"A las 10 de la noche fue la última conversación. El celular se apagó y no supimos más nada", agregó. La prima de la mujer dijo al mismo medio que los textos que recibieron "eran raros" aunque siempre les informó que permanecía en el Parque Sarmiento.

parque sarmiento córdoba

Alrededor de las 22 horas del domingo, la familia de Tania lanzó una búsqueda al denunciar que no volvió a aparecer. En el marco de este escenario, el celular de la mujer deja de recibir mensajes, llamadas, como también realizaron una recorrida por hospitales, comisarías y servicios de emergencias, pero sin resultados.

La familia realizó la denuncia y la fiscalía Distrito 4 Turno 6 a cargo de Jorgelina Gutiez investiga la desaparición. La mujer mide 1,65 m, tiene cabello castaño oscuro y largo hasta los hombros, ojos color marrón y tatuajes en el brazo derecho y al momento de su desaparición, vestía top color blanco, shorts azules y zapatillas color negro.

desaparecida cordoba 2

Tatiana cumple funciones como becaria en el Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Argüello y tiene cuatro hijos de 17, 14, 8 y 5 años. "Es una chica buena, no tenía problemas con nadie", explicó su hermano, Franco, en diálogo con El Doce.

En paralelo, reveló que Suárez contaba con un botón antipánico, pero desconocen si lo llevó, lo dejó en su casa o si lo tenía apagado. "Se lo habían dado por problemas con su expareja", explicó el sujeto.

Antecedentes de desaparición en Córdoba

Dos semanas atrás, en la madrugada del 1 de enero, la provincia de Córdoba se vio conmocionada por la desaparición de otra joven, de 22 años, que también había asistido a una cita con un hombre al que conoció por aplicación.

El caso tuvo un trágico final, ya que el cuerpo de la víctima apareció sin vida horas después en un camino rural de la localidad de Villa María.