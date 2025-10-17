Búsqueda desesperada de una mujer desaparecida en Catriel

Se trata de Inés Zilli, una mujer de 39 años cuyo paradero se desconoce desde el 15 de octubre.

Se llevan adelante diversas medidas en el marco del protocolo de búsqueda de personas para identificar a Zilli, que fue vista por última vez el miércoles alrededor de las 22.00 horas.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fisca l solicitan información sobre el paradero de Inés Zilli , una joven de 39 años que está desaparecida desde el pasado miércoles 15 de octubre en la localidad rionegrina de Catriel . Familiares y las autoridades intentan reconstruir sus últimos movimientos para conocer su ubicación.

Se llevan adelante diversas medidas en el marco del protocolo de búsqueda de personas para identificar a Zilli , que fue vista por última vez el miércoles alrededor de las 22.00 horas y no mantiene comunicación con sus allegados desde entonces. La mujer tiene domicilio en la localidad de Catriel y se moviliza a pie.

Al momento de ausentarse, Inés vestía jeans azules, campera violeta y zapatillas negras . Mide 1,55 metros, es de contextura delgada, tiene tez blanca, ojos color verde claro y cabello castaño claro largo hasta la cintura. Posee un tatuaje de árbol de la vida en el antebrazo derecho .

WhatsApp Image 2025-10-17 at 15.35.35 (1) Inés Zilli fue vista por última vez el miércoles 15 de octubre.

Desde la Fiscalía se dispuso la activación inmediata del protocolo provincial de búsqueda, con intervención de unidades policiales para realizar relevamientos en distintos sectores de la ciudad mientras se analizan los registros de las cámaras y testimonios de la familia para reconstruir sus últimos pasos.

Ante cualquier información de su paradero o que permita ubicarla, las personas pueden comunicarse de forma urgente al 911 RN Emergencias, al 0890-222-1703, o acercarse a la dependencia policial más cercana.