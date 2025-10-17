Violento violó la perimetral e intentó entrar a la casa de su ex pareja

Ocurrió en Plaza Huincul, durante la madrugada del jueves. Se espera que se agraven las medidas cautelares en su contra.

U n violento de Plaza Huincul intentó forzar su ingreso a la casa de su ex pareja, a quien no se podía acercar por orden judicial, y terminó detenido por la Policía. La mujer se despertó por los ruidos y activó el botón antipánico.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, el hecho ocurrió en la madrugada del jueves, cuando la víctima se encontraba en su domicilio del barrio Norte descansando y comenzó a escuchar ruidos en el exterior de su casa que la despertaron y la pusieron en alerta .

Es que la mujer había realizado una denuncia por violencia de género contra su ex pareja y por ello había recibido un botón antipánico . Ante la duda, accionó el dispositivo para convocar a la Policía.

A los pocos minutos, arribaron a su vivienda los efectivos de la Comisaría Sexta, quienes efectivamente dieron con un sospechoso intentando entrar a la casa de la mujer. El hombre fue rápidamente identificado como ex pareja de la víctima, quien específicamente tenía prohibido acercarse hasta allí por orden de la Justicia.

Afortunadamente, el hombre no pudo cumplir su cometido y permanecía en el exterior, es decir que no llegó a tocar a la mujer.

Tras verificar de quién se trataba, los uniformados demoraron al hombre y lo trasladaron a sede policial, donde el agresor quedó a disposición de la Justicia, quien deberá decidir si le dicta medidas más gravosas ante el incumplimiento.

Ante la consulta de este medio, la Policía aun no ha brindado detalles del hecho.

Se metió a la casa de su ex pareja y la intentó ahogar

En febrero pasado, un hecho similar pero con consecuencias mucho peores para la víctima conmocionaron a la capital neuquina.

A fines de ese mes, una noche un hombre acudió al domicilio de su ex pareja en el barrio Belén alrededor de las 00:20 y entró a la vivienda aprovechando que la puerta no tenía llave, aunque sin el consentimiento de su ex pareja. Una vez dentro, abordó a la mujer, a quien le reprochó que había formado una nueva pareja. Ante estos reproches, la mujer salió con su hijo menor en brazos hacia la parte delantera del domicilio, exigiéndole al imputado que se retirara.

Allí, haciendo caso omiso del pedido, el imputado de manera violenta la tomó por su cabello y la tiró al piso. Luego de ello, la arrastró del cabello por el lateral de la vivienda, hacia el patio trasero. Allí, mediante la fuerza y en contra de su voluntad la metió en la pileta estilo Pelopincho – de unos 60 centímetros de profundidad-, que se encontraba llena de agua.

Fue allí que, "con intenciones de darle muerte" resaltó la fiscalía, mientras el imputado se encontraba fuera de la misma y pese a la resistencia que la víctima intentaba desplegar, la mantuvo sumergida ejerciendo presión en su cabeza y en su cuerpo con ambos brazos. Dicha maniobra, provocó que a la víctima le comenzara a ingresar agua en sus vías respiratorias.

Mientras el imputado la mantenía sumergida, el hijo mayor de ambos advirtió la situación y golpeó fuertemente a su padre en la nuca con una botella, al tiempo que gritaba solicitando auxilio a los vecinos, quienes se hicieron presentes inmediatamente en el lugar, impidiendo de esta manera que se concrete el femicidio. Posteriormente, los vecinos quemaron el auto del hombre, que quedó abandonado en la vereda tras su detención.

El hombre fue condenado en agosto pasado a 10 años de prisión efectiva por el hecho.