Cómo sigue la investigación sobre la muerte de una mujer en Barrio Provincias Unidas

lucrecia sola.jpg La fiscal neuquina Lucrecia Sola pudo entrevistarse en forma breve con la víctima.

Por su parte, en comunicación con este medio, la familia de la joven dio por tierra las versiones que hablan de la autodeterminación de quitarse la propia vida, y, en cambio, apuntan a la única persona que fue demorada.

Los avances en la investigación

El hallazgo de la mujer sin vida en su vivienda en el barrio de Provincias Unidas sacudió a la comunidad este domingo por la noche. La joven fallecida, cuya identidad se mantiene en reserva, tenía 32 años, y estaba en pareja con D.P., de 33, quien casualmente la encontró en la vivienda y quedó demorado en la Comisaría Primera.

El hombre que vivía con la víctima y su hija bebé fue liberado hacia las 15 del lunes por orden de la fiscal del caso, Lucrecia Sola. La autopsia que los médicos forenses realizaron al cuerpo de la joven de 32 años reveló que murió a causa de asfixia mecánica. El diagnóstico es certero, pero las causas continúan siendo motivo de investigación.

A la luz del resultado, aún resta saber las circunstancias para determinar responsabilidades, y en este sentido, el contexto de violencia de género generado por el hombre podría ser clave. Como mencionó la Fiscalía a LMNeuquén a esta altura de la investigación no descartan ninguna hipótesis.

Los pasos pendientes

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, aún resta el análisis de las pericias en la vivienda de la mujer, así como el registro de las cámaras y domos circundantes a la vivienda donde la encontraron ahorcada.

Por su parte, la mamá, Georgina, expresó a LMNeuquén que no está conforme con la hipótesis del suicidio y aguarda el peritaje del celular que su ex yerno usaba para comunicarse con su hija: "me tienen que decir de fiscalía qué encontraron, para mí que él le debe haber mandado mensaje desde el celular de la madre porque no tenía celular, algo le dijo".

De esta manera, para las pesquisas será clave todo lo que pueda ser de utilidad para reconstruir cuáles fueron los últimos movimientos de entrada y salida de la vivienda, así como los pasos previos de la pareja, que usaba el celular de su madre para comunicarse.

Las últimas horas de vida

La relación que mantenía la víctima con su pareja estuvo signada por la violencia de género desde sus inicios, hacía alrededor de tres años. En 2023, fue cuando luego de recibir una paliza por la que tuvo que asistir al hospital acompañada de su madre y la policía, la víctima hizo la denuncia y recibió un botón antipánico y se asignó una consigna policial. Pero al tiempo el agresor volvió a la casa donde criaban a su hija recientemente nacida.

En este sentido, deslizaron que D.P. tiene responsabilidad en la muerte, y subrayaron que horas antes del trágico final, la joven había llamado de urgencia a su mamá por una situación de violencia de género: "me llamó con videollamada tipo seis, ella me dijo mamá podés venir porque estamos peleando con el D. y no se quiere ir, vení con la policía".

El registro de las llamadas recibidas en la tarde y noche del domingo fueron aportadas a la investigación: 18:39, 18:46 y 20:00. Según relató la madre, en la segunda llamada, la hija le avisaba que ya había logrado que su pareja se fuera de la vivienda y que intentaría dormir, y en la tercera y última llamada, dijo que escuchó la voz de su yerno avisándole que había entrado a la casa y había encontrado a su hija ahorcada.

Según la familia, fue un nene quien les avisó que vio a una mujer colgada en la casa y entonces su ex pareja se presentó y comenzó a patear con fuerza la puerta hasta que la abrió y entró a la escena.