Investigan la muerte de una mujer: había discutido con su pareja y la encontraron ahorcada

Por su parte, la Fiscalía informó que la fiscal a cargo es Lucrecia Sola, y las asistentes letradas son Carolina Gutiérrez y Cintia Tobares. Las investigaciones para saber qué sucedió están en marcha mientras la pareja sigue demorada y en las próximas horas se va a resolver su situación procesal.

La autopsia al cuerpo de la joven ya se realizó y la causa está caratulada como asfixia por ahorcamiento. Así mismo, se está entrevistando a vecinos, familiares y al entorno y chequeando cámaras y domos. Por el momento, pidieron que se preserve la identidad de la joven.

Personal de comisarías Primera y Segunda realizaron el procedimiento.

Una relación marcada por la violencia de género

La joven fallecida, cuya identidad se reserva, tenía 32 años, y estaba en pareja con D.P., de 33, desde hacía alrededor de tres años. Ella ya tenía una hija de 15 y de 9 de un matrimonio anterior, y con su actual habían tenido una bebé de un año y siete meses. Todos convivían en la casa de ella, ubicada en el barrio Provincias Unidas. Pero no siempre fue así, hubo un período donde ella lo había denunciado por violencia de género.

"Desde el primer año de relación eran peleas, peleas y más peleas, y él la lastimaba. En 2023 ella hizo denuncias, yo también lo denuncié por amenaza de muerte, me dijo que me iba a matar a mí y a toda mi familia", expresó Georgina, la madre de la joven fallecida este domingo a LMNeuquén y recordó que la llevó acompañada de la policía al hospital Bouquet Roldán por las lesiones que le había hecho la pareja.

Tras las denuncias por violencia de género, la mamá contó que C. recibió un botón antipático y tuvo consigna policial para que se cumpla la orden de restricción de acercamiento. En ese momento, la hija de ambos tenía apenas unos meses, había nacido en mayo de 2023.

"A la semana volvían a juntarse, yo siempre le decía por qué lo dejás volver y ella me decía 'es el papá de mi hija'", lamentó la madre.

Botón antipánico

La muerte de su hija

En diálogo con LMNeuquén, la mamá de la joven fallecida recordó cómo fue el domingo: "me llamó con videollamada tipo seis, ella me dijo mamá podés venir porque estamos peleando con el Daniel y no se quiere ir, vení con la policía". Según relató, era algo usual que le pedía su hija. Unos minutos después, cuando se disponía para salir, recibió otra llamada de su hija que le decía que su pareja ya se había ido: "me dijo, no vengas porque me voy a acostar a dormir, porque este hijo de mil no me dejo dormir, y yo me quede tranquila".

Georgina pensó que debía estar durmiendo, pero a las 8 recibió una tercera llamada que fue mucho más corta y duró solo 30 segundos: "era Daniel que me dijo que mi hija se ahorcó y ´usted no vino´" y agregó: "él dice que la bajó de donde estaba y ya no tenía signos, nada, así que llamaron la policía, y cuando llegué desde mi casa en el barrio Mariano Moreno estaban ahí".

La madre de la muchacha está cansada, cargada de tristeza, y aguarda los resultados de la autopsia del cuerpo de su hija. Además del examen forense, será clave la información que brinde el celular que la joven usaba para comunicarse, uno de su hija mayor: "me tienen que decir de fiscalía, para mí que él le debe haber mandado mensaje desde el celular de la madre de él porque no tenía celular, algo le dijo, se llevaron el celular para el peritaje".

El deseo de justicia

Ante todo, la familia de la joven desea saber la verdad, pero respecto de los causales de muerte, no creen que sea posible un suicidio. "Me parece extraño, yo siempre le decía, vos tenés que velar por tus hijas, ella las cuidaba, las tenía limpitas, les daba de comer, las adoraba, así que no creo que ella haya tenido la decisión", indicó la mamá a LMNeuquén.

Por su parte, aseguró con firmeza: "no voy a descansar hasta hacer justicia, que lo dejen preso, que no lo larguen, no voy a descansar" y agregó que ella era ama de casa, pero no por decisión propia: "él no la dejaba trabajar, no la dejaba estudiar, y ella quería terminar una materia que le faltaba, pero no la dejó nunca estudiar, el año pasado tampoco".

Además, la abuela que busca justicia quiere cumplirle un deseo a sus nietas: "la bebé está con la otra abuela, se la llevo así como estaba, no sé si está con pañal, si tiene ropa, todavía tomaba teta, y las hermanitas quieren estar con ella, la quieren ver, están durmiendo en mi casa".