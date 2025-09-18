Crimen narco en Rincón de los Sauces: quedaron presos los dos hombres que persiguieron y mataron a quemarropa

El Ministerio Público Fiscal imputó a los dos varones por el homicidio. Durante cinco meses de investigación estarán en preventiva.

El crimen narco cometido este martes por la tarde, en medio de la calle, conmocionó a Rincón de los Sauces tras confirmarse que dos hombres mataron a quemarropa a José Ariel Palomo, frente a su hermano, tras una persecución en moto. Tras detenerlos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) les formuló cargos por el homicidio y confirmó la prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación a cargo de la fiscal del caso, Rocío Rivero, y la Policía provincial, la víctima tenía 29 años y fue ejecutado en la vía pública en medio de una violenta disputa vinculada al narcomenudeo.

Según detallaron en la audiencia de formulación de cargos, el 16 de septiembre , cerca de las 14:30, Palomo acudió al domicilio de B.N.A en calle Belgrano. Allí se originó una tensa discusión por una transacción de drogas frustrada . Las voces subieron, la tensión creció y, finalmente, la víctima abandonó el lugar acompañada de su hermano de 18 años.

Persecución, homicidio y fuga

La acusación formal a los sospechosos se realizó ayer por la tarde, junto a la asistente letrada Yésica Barbich, en una audiencia en la que pidió que ambos imputados, B.N.A y B.L.G.A, permanezcan detenidos con prisión preventiva.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), indicó que el hecho fue cometido cuando luego de la discusión en el kiosco narco de Rincón de los Sauces, a tan solo tres cuadras.

Determinaron que después, hubo un acto de persecución, cuando B.N.A y B.L.G.A salieron tras la víctima en una moto blanca tipo enduro. Lo interceptaron a plena luz del día, delante de testigos, entre Río Negro y La Pampa.

Así, en cuestión de segundos, la discusión derivó en tragedia. B.N.A descendió de la moto y, tras un violento forcejeo, extrajo un arma de fuego tipo revólver. Sin titubear, disparó dos veces: uno de los tiros impactó directamente en el pecho de Palomo, causándole la muerte casi en el acto; el otro, en el pie. La escena marcó el horror en el familiar de la víctima que no pudo interceder ni impedirlo.

crimen en Rincón de los Sauces La Policía continúa trabajando en el lugar del hecho con el fin de recoger distintas pruebas de valor. Gentileza

Luego, ambos imputados se subieron nuevamente a la moto —que jamás apagaron— y se dieron a la fuga a toda velocidad, dejando atrás un escenario de terror y conmoción.

Destrozos en la comisaría y aprehensión de los asesinos

El MPF se encargó de ordenar, el mismo martes, la detención del principal sospechoso y solicitó la autopsia de la víctima, que se realizará este miércoles en esta capital.

El martes se concretó la detención del principal sospechoso del homicidio. De manera insólita, se registró la entrada a la comisaría de su madre quien fue apresada tras protagonizar múltiples destrozos en la Comisaría. Este miércoles, en tanto, se informó que también fue detenido el otro varón involucrado en el hecho.

La fiscal Rivero los imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, señalando a B.N.A como autor y a B.L.G.A como partícipe necesario. Solicitó cinco meses de prisión preventiva, medida avalada por el juez de garantías Juan Pablo Encina, quien fijó el mismo plazo para la investigación.

Terror en Rincón de los Sauces asesinaron a un joven en plena calle con dos disparos

En un video registrado por una vecina se pudo observar la secuencia luego de los disparos a quemarropa que terminaron con la vida de la víctima. Un gran grupo de vecinos se acercó de inmediato a intentar asistir a la víctima.

Una ambulancia llegó a toda velocidad, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Desde entonces, la comunidad de Rincón de los Sauces permanece en estado de alerta, impactada por un crimen que expuso la violencia creciente y las disputas ligadas al tráfico de drogas en la región.