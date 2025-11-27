Incendio y doble crimen en Cipolletti: se entregó el principal sospechoso

Es Kevin Chávez, acusado del ataque a puñaladas e incendio de la casa donde hubo dos muertos. El joven se entregó en una comisaría de Cinco Saltos.

Personal de Bomberos apagó el incendio en la casa del barrio San Lorenzo, donde murieron dos hombres.

Kevin Nicolás Chávez , acusado de haber cometido el doble homicidio del barrio San Lorenzo de Cipolletti se entregó el miércoles por la noche en una comisaría de Cinco Saltos. El joven, que era intensamente buscado por la policía, llegó a la dependencia de la fuerza acompañado de la abogada Aleida Zapata , quien lo representará en la defensa, según trascendió.

Con Chávez ya son dos los detenidos por el caso, en el que murieron producto de un incendio Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 34 el lunes de la semana pasada.

El otro apresado es Alejandro Vega , imputado por -supuestamente- haber colaborado con el autor de los asesinatos.

Vega, a través de su defensor Rubén Antiguala, responsabilizó a Chávez de los hechos y él se declaró inocente en la audiencia en la que le formularon los cargos. culminada el martes, en la que le dieron cuatro meses de prisión preventiva.

ECP CRIMEN BARRIO SAN LORENZO (29) Estefania Petrella

La familia de Vega había ofrecido una recompensa para encontrar al prófugo a través de las redes sociales, con una foto de él para que pudiera ser identificado. Algunos comentarios publicados en el mismo mensaje señalaban que podía estar en Centenario o Cinco Saltos, donde tendría parientes.

Se presume que en el transcurso de este jueves o bien el viernes se realizará la audiencia de formulación de cargos contra Chávez.

Las pruebas que involucran a Chávez

El Ministerio Público Fiscal presentó un cúmulo de pruebas que ubican a Kevin Chávez como el autor del espantoso doble homicidio.

La hipótesis indica que pocos días antes el sospechoso había tenido un fuerte altercado con Cuerda, el dueño de la vivienda situada en la calle Río Gallegos 174, que carecía de servicios de luz ni gas, donde albergaba a bajo costo a gente en situación de calle y con problemas de adicciones.

Todo habría sido por una bicicleta que le habría intentado robar a Iván Cisterna, cuyo testimonio permitió reconstruir el móvil, quien pocas horas después del hecho apareció con el 60% de su cuerpo quemado y se encuentra en grave estado internado en Neuquén. Hay una investigación que inició la Fiscalía.

Incendio Barrio San Lorenzo

Ese testigo dijo que Chávez se enfrentó con Cuerda, quien impidió que se llevara el rodado. Pero les advirtió que volvería y “les quemaría todo”.

Presumen que la amenaza la cumplió el lunes 17 de este mes. Alrededor de las 17 acompañado por un menor y otro desconocido, salieron en el Peugeot 208 de Vega -alias el Meme-, desde su casa situado a unos 200 metros.

En la casa de Cuerda, Chávez frenó el auto y bajó. Creen que sabía que se iba encontrar con los moradores en situación de indefensión, dado que él también frecuentaba esa casa. Lo ratificó una joven sobreviviente, que dijo que estaban todos “empastillados”.

Por ese motivo entró sin inconvenientes, pero Pablo Davies, conocido como Gamuza habría intentado impedir que atacara a Cuerda, pero sufrió 11 puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Después inició el incendio que causó la muerte de ambos y destruyó por completo la propiedad.

Videos esclarecedores

Hay una prueba relevante: es una filmación de una cámara de seguridad vecina donde se lo ve que baja del auto, al que sube seis minutos después. En ese lapso habría cometido la masacre. Después escapó. Dio la vuelta en U y regresó a la casa de Vega. Esto fue confirmado por policía que llegaron a ese domicilio poco después del incidente y los atendió el joven. Lo reconocieron porque tiene particulares tatuajes en el rostro.

Pero además también obtuvieron imágenes de una camioneta que pasó lentamente por el lugar minutos después del ataque, y cuando recién se iniciaba el incendio. Es una Toyota color blanco, similar a la que tiene Vega. Sospechan que su presencia allí tenía el objetivo de controlar la realización del ataque.

Incendio Barrio San Lorenzo 2

El abogado defensor sostuvo que no se puede comprobar que es la misma camioneta, porque el video no permite ver el interior ni la chapa patente. Sin embargo la Fiscalía sostuvo que se distingue una calcomanía que confirmaría que es esa.

La relación cercana entre ambos acusados también quedó corroborada por declaraciones de vecinos. Chávez vivía en la casa Vega. Uno de los testigos dijo que era su "soldadito", dado que su anfitrión se dedicaría al negocios ilegales, como la venta de drogas.

Chávez será imputado por el delito de “homicidio agravado por alevosía mediante la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y procurar su impunidad". Lo mismo Vega, pero en calidad de partícipe.