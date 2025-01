Indignante: entraron a un Food Truck, se prepararon comida, tomaron cerveza y destrozaron todo

"En la madrugada los vecinos escucharon muchos ruidos extraños, porque primero estos ladrones arrancaron todos los cables de las cámaras, y fue ahí que dieron aviso a la policía. Es la primera vez que entran", indicó Claudia en diálogo con LU5.

robo food2.jpg

Y confirmó que los ladrones "consumieron todo pero no se llevaron nada, pero el costo va a ser mucho. Habían juntado cerveza, otras bebidas alcohólicas, una tablet, dinero, hasta se estaban llevando los cereales que tenía para nieta", contó indignada.

Dos ladrones conocidos

La mujer confirmó que hizo la denuncia por el hecho y que pudo conocer los nombres de los dos ladrones, y se trata de dos jóvenes de la ciudad, que la mayoría de los comerciantes ya conoce porque ya les han robado.

"La mayoría de la gente hizo denuncia y no pasa nada", dijo. Y reveló que horas después que le robaran a ella fueron a delinquir a un supermercado chino. "A las 2 de la tarde lo liberaron por nuestro robo y a las 5 de la tarde volvieron a robar. Esto ahora tiene nombre y apellido, pero si esto no se para va a seguir en escala, y va a ser todo mas violento. Si los fiscales no se ponen a trabajar como corresponde para parar esto, va a seguir y va a empeorar. se tiene que corregir", advirtió.

ladrone splottier.jfif

Por último, indicó que todo el pueblo los tiene identificados "No sé que es lo que pasa con las autoridades, principalmente con fiscalía. Porque la policía hace su trabajo, vuelven a las calles a las pocas horas, a lo mejor al lugar de al lado donde ya robaron y hasta con la misma ropa".

Invadida por el enojo y la indignación, Claudia dio detalles de lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió fotos de los destrozos que dejaron en su carrito de comidas, además publicó fotos de los dos delincuentes, que fueron captados por una cámara de seguridad.

Y afirmó que "estas dos personas vienen sentándose en cada lugar gastronómico, consumen una barbaridad y cuando no los ven se van sin pagar".

"Mirá que tienen que estar confiados, que no les va a pasar nada para hacer todo eso mientras están ROBANDO. Que es lo que pasa? Llegan las denuncias de varias personas, los demoran como hoy. Y la fiscalía al día siguiente da la orden que los liberen. Es que parece que no les es suficiente todo lo que hacen para tomar medidas. Gracias a nuestros vecinos que escucharon semejante ruido llamaron a la policía y no se llevaron NADA, dejaron todo intentando escapar. Solo nos queda la amargura y la impotencia de cómo no se hace NADA al respecto. Mañana salen y lo vuelven a hacer. Es algo de todos los días!!!! Por favor si pueden ayudarnos a compartir a ver si podemos hacer un poco de ruido y hacen algo con estas dos personas. O para que por lo menos sepan quienes son", escribió.