Robaron una camioneta en Neuquén, pero a las pocas horas cayeron demorados

Luego de esto, los efectivos procedieron a la identificación de la camioneta, que arrojó como resultado “un pedido de secuestro vigente por presunto robo”. Por este motivo, el vehículo fue inmediatamente secuestrado y el mismo "quedó a disposición de la Justicia", se comunicó. La misma suerte corrió para los demorados, quienes fueron trasladados a los asientos de la Comisaría Cuarta, donde quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

Robos de camionetas en Neuquén

Los robos de camionetas en Neuquén están a la orden del día. Es usual que los mismos sucedan cuando sus dueños la dejan en marcha para bajar a cerrar el portón de su casa, por ejemplo. También, otra modalidad reinante es el uso de inhibidores, los cuales le permitan a los ladrones llevarse el vehículo sin levantar sospechas.

Robo de camioneta en Huiliches.jpg

Respecto al primer ejemplo, una situación de estas características pasó el último martes 6 de agosto, cuando un vecino del barrio Huilliches se preparaba para ir a dejar a su hija a la escuela. Todo ocurrió en apenas unos segundos de distracción, que el ladrón aprovechó para subirse al vehículo y escapar rápidamente.

El vecino damnificado relató a LMNeuquén el desesperante momento, que ocurrió sobre calle Antártida Argentina al 3650 : “Como todos los días, tipo 7:20, voy a llevar a mi nena a la escuela. Levanté el portón del garaje, saqué la camioneta y la dejé en marcha. En ese ínterin que voy a cerrar el portón del lado de adentro siento que abren la puerta de la camioneta”.

En este sentido, el vecino enfatizó que “ocurrió todo en menos de un minuto” y que el registro de la cámara de seguridad mostró que el delincuente- quien entró encapuchado- estaba estudiando sus movimientos en los minutos previos.

“Era una sola persona, lo que se ve en los videos es que el tipo me estuvo esperando. Estuvo estudiando mis movimientos, no fue algo al azar”, sostuvo. Por otro lado, la víctima del robo agradeció que “milagrosamente” su hija, en esta oportunidad, no estaba dentro de la camioneta como usualmente sucede.

Luego del asalto, el vecino informó que radicó la denuncia en la Policía y también en su aseguradora. Con el trámite efectuado, ahora interviene en la búsqueda del vehículo el Departamento de Sustracción de Automotores.

Camioneta Hilux robada en Huilliches.png La camioneta Toyoya Hilux robada al vecino del barrio Huilliches.

El vecino detalló que el vehículo robado se trata de "una camioneta Hilux color bordó, patente AE763KR, con jaula antivuelco de acero inoxidable y cobertor de caja color negro y estribos de plástico color negro”. Ante cualquier dato sobre su paradero, solicitó que este sea comunicado a la Policía.