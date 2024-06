Plottier: dejó la camioneta en marcha en el patio de su casa y se la robaron

En ese instante de distracción, delincuentes que merodeaban la zona aprovecharon para ingresar al patio de la vivienda, subirse a la camioneta y escaparse rápidamente. La víctima explicó que los mismos huyeron en dirección a calle Roca, donde doblaron y los perdió de vista.

“Cuando entro a la casa buscar a mi hijo, entró alguien, no sé si fueron una o dos personas, salió y atrás de ella salió otro vehículo, que aparentemente estaba con ellos”, relató el vecino a LMN.

En ese sentido, indicó que no hubo heridos, sino que “fue solamente una distracción”. Asimismo, remarcó que todo sucedió en cuestión de segundos, lo que lo dejó sorprendido ya que “todos los vecinos hacen lo mismo”, en referencia a dejar en marcha el vehículo durante esta época del año.

Después, el vecino acudió a la Comisaría Séptima para realizar la denuncia. Por este motivo, indicó que el personal “ya está actuando” para poder ubicar su vehículo Pick Up.

La moda del robo de camionetas

El pasado 10 de junio, un empresario de Neuquén logró recuperar su camioneta Pick Up, la cual había sido robada a las afueras de su vivienda. El vehículo fue hallado por la Policía en un sector de Cipolletti donde, frecuentemente, aparecen autos robados o que fueron utilizados por delincuentes para cometer asaltos.

Afortunadamente, las tareas de investigación localizaron a la camioneta Pick Up en la ciudad vecina, sobre calle Gabriela Mistral. La misma está ubicada al pie de la Ruta Nacional 151, a unas dos cuadras del ingreso a la localidad por calle Mariano Moreno.

Robo- camioneta de empresario Neuquen.jpg

Según la información a la que pudo acceder LMN, la zona es conocida por el modus operandi de los delincuentes de abandonar allí vehículos robados. Las tareas estuvieron a cargo del director de Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, Sergio Llaytuqueo, quien recorrió la zona junto al dueño de la camioneta para lograr identificarla.

Gracias a las tareas de investigación, el dueño de la camioneta logró recuperar el rodado. Sin embargo, hasta el momento no se pudo dar con los autores del hecho.

Delincuentes oportunistas

El robo de autos y camionetas en la ciudad de Neuquén y alrededores es una constante durante el último tiempo. Una de las modalidades es la que padeció el vecino de Plottier, que también sufrió un cura de Neuquén el pasado domingo.

El hombre había dejado en marcha su camioneta Volkswagen Surán, en la entrada de su capilla, cuando dos personas se subieron al vehículo y escaparon rápidamente. Ocurrió sobre calles Manuel Rodríguez y Belgrano al 250, a unas tres cuadras de la Comisaría Tercera.

“Fue el domingo, a las 7:45. Por eso me confié”, remarcó el padre en declaraciones radiales. “Nunca lo dejo con alarma porque estoy a cinco pasos de la reja. Pero, evidentemente, ese ha sido el minuto fatal”, agregó.

En ese sentido, el cura explicó que había bajado a cerrar la reja cuando vio “a dos personas caminando por la vereda de enfrente, en diagonal, eran adultos mayores, altos, y me llamó la atención porque uno traía una rueda de auto en el hombro y dije: ‘Pobre, debe haber pinchado y la está llevando a la gomería’.

“Cuando veo que dan la vuelta en la esquina y no los veo más, me doy vuelta para cerrar la reja y en ese segundo que estoy cerrando la reja escucho que el auto se pone en marcha ”, señaló y agregó: “Los veo e inmediatamente salen, pegan la vuelta y se van. Me quedé helado, no me lo me imaginaba para nada, no había nadie. Al instante reaccioné y llamé a la Policía”.