Sin perdón de Dios, le robaron el auto a un cura de Neuquén

Entonces, mencionó que desde la reja “veía a dos personas que venían caminando por la vereda de enfrente, en diagonal, eran adultos mayores, altos, y me llamó la atención porque uno traía una rueda de auto en el hombro y dije: ‘Pobre, debe haber pinchado y la está llevando a la gomería’.

Foto ilustrativa.png

Desafortunadamente, los sujetos estaban estudiando sus movimientos y notaron que el momento era oportuno para, segundos más tarde, robarle su auto.

“Cuando veo que dan la vuelta en la esquina y no los veo más, me doy vuelta para cerrar la reja y en ese segundo que estoy cerrando la reja escucho que el auto se pone en marcha ”, explicó.

Inmediatamente, el Padre señaló que supo que se trataba de su auto porque la calle estaba desierta. “Los veo e inmediatamente salen, pegan la vuelta y se van. Me quedé helado, no me lo me imaginaba para nada, no había nadie. Al instante reaccioné y llamé a la Policía”, comentó. En ese sentido, mencionó que personal de la Comisaria Tercera, que está ubicada a tres cuadras de la capilla, acudió al lugar.

Todo en cuestión de segundos

El robo tuvo lugar sobre calles Manuel Rodríguez y Belgrano al 250, frente a una plaza del sector, alrededor de las 7:45. El auto se trata de un Volkswagen Suran color gris oscuro, patente NDD 933, que es usado por la Parroquia para llevar adelante sus tareas y visitar distintas comunidades.

“Fue el domingo, a las 7:45. Por eso me confié”, remarcó la víctima. “Nunca lo dejo con alarma porque estoy a cinco pasos de la reja. Pero, evidentemente, ese ha sido el minuto fatal”, agregó.

Auto robado a Cura de Neuquén.png

En ese sentido, el Padre lamentó que el auto era usado también por sus pares y que recientemente habían recolectado fondos para pagarle su mantenimiento.

“Hace menos de un mes que le hicimos el service completo de los 70 kilómetros, que inclusive tuvimos que hacer una junta con los parroquianos para poder pagarlo porque vivimos de eso”, mencionó.

Por este motivo, el Padre pidió ayuda y agradeció que cualquier dato que pueda dar con el vehículo sea aportado a la Policía: 0299 443-2872