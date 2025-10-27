Tras un robo en barrio Melipal atraparon a una banda de tres hombres con tumberas, cuchillos y palos

La Comisaría 21 demoró a tres varones con armas caseras. El auto gris quedó secuestrado en medio de una investigación de la fiscalía.

Un presunto intento de robo a un grupo de jóvenes menores de edad en el barrio Melipal terminó con tres varones demorados y el secuestro de dos armas de fabricación casera . El hecho de inseguridad en el oeste neuquino ocurrió durante la madrugada del domingo de elecciones legislativas.

De acuerdo a lo informado por la Policía, alrededor de la 1:30, el operador del Centro de Monitoreo Urbano alertó a efectivos de la Comisaría 21 por un hecho sospechoso en la intersección de las calles Huilén y 1° de Mayo . Sobre un auto gris, sus ocupantes habrían interceptado a un grupo de chicos para intentar robarles sus pertenencias.

Incluso personal policial entrevistó a testigos, quienes indicaron que uno de los hombres mostró un objeto similar a un arma de fuego antes de escapar por calle 1° de Mayo hacia el oeste.

robo barrio melipal

Minutos más tarde, un patrullero localizó un Honda Accord color gris en la esquina de 1° de Mayo y Empedrado, que coincidía con la descripción aportada. En el interior se desplazaban tres hombres —uno de 20 años y dos de 22— que fueron identificados en el lugar.

Durante la inspección del vehículo, los policías observaron a simple vista dos armas tipo “tumbera” y una munición sobre el asiento trasero. Los tres ocupantes fueron demorados y trasladados a la Comisaría 21°, junto con el automóvil.

Por disposición de la fiscal de turno, Noelia Stillger, se dispuso el secuestro del vehículo y la continuidad de las diligencias correspondientes.

A comisaria-21-barrio-melipal.jpg

Dormía en el Parque Central y tenía 13 pedidos de captura

Un operativo rutinario de identificación terminó con la demora de un sujeto con 13 pedidos de captura, todos emitidos por diferentes causas de robo, hurto y encubrimiento, algunas de ellas recientes. El procedimiento se llevó a cabo este jueves, donde descubrieron que los pedidos vigentes provenían de la Justicia de Neuquén y también de Río Negro.

Tras solicitar sus datos, el Centro de Análisis confirmó que el individuo, de 31 años, tenía más de una docena de pedidos de captura activos, emitidos entre 2019 y 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y otras dependencias judiciales de Cipolletti y Neuquén.

Las causas incluyen robos simples, hurtos en grado de tentativa, encubrimiento agravado y delitos cometidos junto a otros implicados, con múltiples órdenes de rebeldía y captura firmadas por la Jueza de Garantías Natalia Fernanda Pelosso.

pedidos de captura parque central

Cómo fue el operativo de detención en Parque Central

El hecho tuvo lugar en inmediaciones este jueves personal de departamento de coordinación general hacían patrullajes preventivos durante la mañana. A las 11, alrededor de Pasaje Héroes de Malvinas e Independencia, efectivos de la División Motorizada interceptaron a un hombre en situación de calle que circulaba por la zona del Parque Central.

"Observa al sujeto y al identificarlo, consultan al centro de análisis y el operador informa que regían 13 pedidos de captura y rebeldía", indicó Néstor Catalán a LM Neuquén y agregó: "se sorprendieron, y avisaron a la Comisaría Primera solicitando un móvil".

"No ofreció resistencia, refirió encontrarse en situación de calle, dormía en los alrededores", señaló el comisario, por lo que, de esta manera, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial para su alojamiento y disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de Mariana Córdoba.

El demorado no refirió domicilio, ni teléfonos. Finalmente, a las 13, la jueza a cargo dispuso la detención permaneciendo en comisaría durante la tarde y noche.

De acuerdo al informe judicial, los pedidos de captura fueron ordenados el 6 de octubre de 2025 al no poder ser ubicado para comparecer por los 13 hechos anteriores. Finalmente, fue trasladado este viernes por la mañana a Ciudad Judicial para someterse a una audiencia de formulación de cargos.