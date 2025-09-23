Una reconocida psicóloga murió en un vuelco: dolor en Neuquén

El hecho ocurrió el domingo al mediodía en Ruta 2. El Colegio de Psicólogos de Neuquén emitió un sentido mensaje.

Un trágico accidente en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 40, conmocionó este domingo a Neuquén y Río Negro. Una reconocida psicóloga radicada en la capital neuquina murió en el acto luego de que el auto en el que viajaba con su hijo menor de edad sufriese un impactante vuelco cerca de San Antonio Oeste.

El siniestro ocurrió cerca de las 12:30 cuando la mujer manejaba un auto Chevrolet Cruze, volcó y dio tumbos hasta terminar a varios metros de la cinta asfáltica.

De acuerdo a la información policial, al momento de ser asistida, la conductora ya no presentaba signos vitales y su fallecimiento fue confirmado en el lugar. En tanto, en medio del vuelco, el niño de siete años salió despedido del asiento del auto y sufrió lesiones de extrema gravedad, por lo que continúa internado.

Automovilistas que pasaban por el lugar fueron quienes dieron aviso al 911. Ambulancias y Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente para asistir a las víctimas. La ruta permaneció cerrada durante varias horas para permitir las tareas de rescate del hijo de la víctima y las pericias accidentológicas.

¿Cómo fue el vuelco fatal en Ruta 2?

En la ruta 2 trabajaron personal de la Policía Caminera y Rural, quienes cortaron el suministro eléctrico del auto y realizaron tareas de prevención en la ruta. El gabinete de Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes por disposición de la fiscal de turno en Viedma.

Las razones del vuelco aún son materia de pericia, pero de acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente se habría producido cuando la conductora mordió la banquina, lo que provocó que el auto diera varios tumbos hasta quedar volcado.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se colocó el vehículo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y a retirar el cuerpo de la víctima, que fue entregado al servicio funerario.

ruta 2 vuelco

Su pequeño hijo fue trasladado en primera instancia al hospital de San Antonio Oeste y luego derivado al hospital de General Roca. Allí permanece internado con asistencia respiratoria mecánica, con diagnóstico de traumatismo de cráneo severo y fractura de un brazo. Los médicos evalúan intervenciones quirúrgicas.

La despedida a la psicóloga

El accidente sucedió el domingo 21 de septiembre y la víctima fatal fue identificada como Nadia Paola Sotelo, una psicóloga de 36 años domiciliada en la ciudad de Neuquén, oriunda de Formosa.

El fallecimiento de Sotelo generó una ola de mensajes de despedida y condolencias en redes sociales. Desde la página de Facebook “Habilidades para el Cambio”, espacio vinculado a su profesión, expresaron su pesar y recordaron su compromiso con la salud mental y su comunidad.

"Con profundo dolor, desde Habilidades para el Cambio, despedimos a nuestra querida colega, la Lic. Nadia Paola Sotelo. Su dedicación, sensibilidad y compromiso dejaron huellas imborrables en cada persona con la que trabajó. Acompañamos con afecto y respeto a su familia, seres queridos y pacientes en este momento tan difícil. Siempre permanecerá en nuestra memoria y en el corazón de quienes compartimos camino con ella", expresaron.

vuelco psicologa

En tanto, el Colegio de psicólogos de Neuquén también publicó un sentido mensaje: "con profundo dolor, el Colegio de Psicólogxs de Neuquén, Distrito 1, despide a la Lic. Nadia Paola Sotelo M.P.: 2322, acompañamos con respeto a sus familiares, amigxs y colegas. Elevando una oración por su eterno descanso".