Violento choque en cadena: una camioneta fuera de control impactó contra varios autos estacionados

De los cuatro vehículos afectados, al menos dos resultaron con daños de gran magnitud . Las unidades que se encontraban más próximas a la camioneta que provocó el choque quedaron completamente destrozadas, mientras que otras solo presentaron abolladuras menores. Uno de los vehículos alcanzó a ser apenas tocado y se desplazó ligeramente por el golpe, pero no registró daños de consideración.

Hasta el momento, no se ha determinado con precisión qué provocó la pérdida de control del rodado. No se descarta la posibilidad de exceso de velocidad, ni tampoco una falla mecánica o distracción del conductor. Las autoridades aún no confirmaron si se realizaron pruebas de alcoholemia o si el conductor sufrió lesiones.

Vecinos del barrio expresaron su preocupación por la falta de controles en la zona, donde –según relatan– es común ver autos circulando a alta velocidad, especialmente durante las primeras horas del día y los fines de semana.

Violento choque en cadena

Choque múltiple en la Autovía Norte

Un choque multiple generó gran congestión de vehículos en horario pico, cunado mucha gente terminaba su semana laboral y regresaba a su casa. Ocurrió minutos antes de las 19 de este viernes, en la Ruta Nacional 22, Autovía Norte, a unos 150 metros del Cañadón de las Cabras, en dirección oeste, informó el comisario a cargo de la División Tránsito Neuquén, Pablo Encina.

En diálogo con LMNeuquén, comentó que tomaron conocimiento del hecho 18:55 cuando ingresó un llamado al Comando de Policía. Inmediatamente, concurrieron efectivos de Tránsito al lugar, donde ya se encontraba personal de la Comisaría 20 de Parque Industrial.

Se constató que el siniestro vial involucraba a tres vehículos. "Fue un choque en cadena", comentó Encina. Y precisó la dinámica del accidente: "Un Volkswagen Gol embistó a la Ford Ranger y la camioneta chocó por alcance a una Fiat Estrada que iba adelante".

Advirtió que "es prioritario" en estos casos llevar una distancia "prudencial" entre vehículos, más aún en una vía de comunicación muy transitada como la exautovía norte. La responsabilidad habría sido del Gol que desencadenó el choque por alcance.

Choque múltiple en la Ruta 22

Se requirió presencia de personal del SIEN que llegó en una ambulancia y dispuso el traslado de dos personas: el conductor del Gol, por un lado; y la mujer acompañante de la Ford Ranger. Ambos superan los 40 años y recibieron asistencia médica en el hospital Bouquet Roldán. "Más que nada por el impacto y la tensión producida por el cinturón de seguridad", aclaró el comisario consultado.

El personal policial realizó los exámenes de alcoholemia en el lugar, pero no arrojaron resultados. No obstante, cuando solicitaron la documentación reglamentaria a los automovilistas, advirtieron que el conductor de la Fiat Strada -un joven de 19 años- manejaba sin licencia de conducir, por lo que los agentes de seguridad labraron una infracción.

Según indicó Encina, pese a la infracción pudo seguir circulando porque la persona que lo acompañaba si tenía licencia. Entonces, se le cedió el vehículo.