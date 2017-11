¿Qué es el síndrome del shock tóxico y cómo prevenirlo?

Wasser comenzó a sentirse mal el 3 de octubre de 2012, aunque no le dio mucha importancia y siguió con su vida normal. Por la noche, las molestias habían avanzado y “todo lo que quería hacer era dormir”, pero la situación no hizo más que empeorar. Preocupada porque no respondía a sus llamadas, su madre envió a su departamento a una amiga, que la encontró inconsciente y llamó a una ambulancia.

No se conoce a fondo por qué el uso de tampones se relaciona con la aparición del SST, aunque, tal y como explica José Ramón Yuste, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, la capacidad de absorción de estos productos y su colocación en el interior de la vagina, que permite una mayor concentración de oxígeno en la zona, favorece la producción de las toxinas. Por eso, se recomienda adecuar el nivel de absorción a la cantidad de flujo menstrual optando siempre por el menor grado de absorción y no se aconseja mantener un mismo tampón durante más de ocho horas.

Los síntomas más frecuentes que presentan las personas con SST son malestar general, confusión, fiebre alta, tensión arterial baja, náuseas, vómitos y diarrea o erupciones en la piel, entre otros. El trastorno puede generar complicaciones de forma rápida y provocar una insuficiencia renal, cardíaca o hepática e incluso conducir a la muerte. Por eso, los especialistas recomiendan retirar el tampón y acudir al médico si, durante la menstruación desarrollan síntomas como los mencionados anteriormente.

Generalmente, explica el doctor Yuste, la enfermedad se trata con antibióticos (se suele optar por aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, precisamente para intentar frenar la producción de la toxina) y “con todos aquellos medicamentos dirigidos a recuperar las constantes vitales del paciente, como fármacos para tratar la hipotensión, terapia de soporte, recuperación de fluidos, etc.”.

El uso de medidas como la diálisis o la aplicación de inmunoglobulinas también puede plantearse en función de la afectación sistémica. Para prevenir la aparición de un síndrome del shock tóxico asociado al uso de tampones, concluye el doctor Calleja, se recomienda evitar el uso de tampones altamente absorbentes, cambiar los tampones con frecuencia (cada 4-8 horas) y al menos una vez al día durante la menstruación (por ejemplo durante la noche) recurrir a otras opciones higiénicas.

La explicación de la ciencia

La ciencia explica que el síndrome del shock tóxico (SST) es provocado cuando la toxina bacteriana Estafilococo aureus, que habita naturalmente en la piel, vagina, perineo y axilas, hace el proceso de síntesis y provoca su liberación. El uso prolongado de tampones superabsorbentes se convierte en un elemento de cultivo que aumenta la proliferación de bacterias en el interior de la vagina.

La víctima que ahora lucha por todas

El antecedente más reciente y el más traumático de una víctima del SST es la modelo Lauren Wasser, quien perdió la pierna izquierda. “Si hubiera sabido toda la información sobre TSS, nunca hubiera usado tampones”, subrayaba la californiana. Hoy encabeza una campaña de difusión del SST.