Qué recaudos toman los neuquinos frente al coronavirus

Para aquellos que conviven con una mascota, los cuidados son mayores. “Me preocupo por el coronavirus. A la perra la mantengo limpia, trato de hacer paseos cortos. En mi casa me lavo las manos con jabón constantemente, trato de no tocarme la cara, y estar el mayor tiempo posible adentro”, dijo un joven mientras paseaba a su perra por el centro de la ciudad.

En cuanto al tratamiento que se brinda en los medios señaló que “hay sobre información, hay mucha paranoia. Hay que tener recaudos, pero es demasiado”

Frente a la delegación municipal de calle Rivadavia, una mujer señaló que prácticamente no sale de su vivienda excepto para trámites personales, como el que tuvo que hacer esta mañana. “En casa tomo los recaudos normales porque no entra nadie y estamos todos bien. Tampoco me tampoco me vuelvo loca, hay que cuidarse y listo”, dijo la señora mientras aguadaba su turno en la vereda para no compartir el espacio dentro de la sala de espera.

E indicó: “El ministro de Salud (Ginés González) estuvo muy mal porque dijo que tardaba mucho en llegar acá. Tendría que haberse anticipado, no dicen las cosas claramente “.

En el caso de los adultos mayores, el manejo de la información es aún mayor. En la parada del colectivo, un hombre señaló que las medidas que tomó fue la de lavarse reiteradamente las manos, quedarse en casa y salir de forma excepcional. “A veces hay movimientos que tenemos que hacer, como caminar, hacer compras, o ir al médico. En mi caso son cosas que tengo que hacer personalmente. Me recomendaron de la clínica tomar recados y guardarme”.

Entre los jóvenes la opinión es variable. “No me siento afectado y la sociedad no está concientizada. Creo que (desde el gobierno) se están guardando información y la sociedad no toma conciencia, están desinhibidos y despreciados cuando no deberían ser así”, opinó un joven salteño que llegó hace poco a Neuquén en búsqueda de trabajo.

A la hora de responder sobre la toma recaudos por el coronavirus que en el país se cobró dos vidas, una joven expresó: “No creo en esas cosas, esta todo planeado. meten miedo. Mientras más información te ponen de algo más crea esa situación”.

Para un músico callejero apostado sobre la Avenida Argentina, los recaudos que toma diariamente es la “tomar agua a cada rato, también mucho limón. Además de lavarse las manos con jabón. En el ambiente puede que este, pero acá hay mucho viento. hay que evitar las aglomeraciones y trabajar al aire libre, que es lo mejor”.

