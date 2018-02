Quiso conquistar al novio de su gemela muerta

p16-f01b-cyv(SCE_ID=175113).jpg Alexandria y Anastasia Duval parecían inseparables, pero se llevaban mal. La primera está acusada de provocar el accidente en que murió su gemela.

Pero lo que le dio un morbo mayor a esta historia trágica fue que, en aquel viaje, Federico Bailey, el novio de Anastasia, las había acompañado y observó esa pelea, algo habitual entre las hermanas, según testificó ante un tribunal en Hawai. Incluso contó que las discusiones eran tan violentas que era común que se golpearan. Eran socias comerciales y se mantenían unidas, aunque tenían formas muy distintas de vivir el día a día. Cuando él se enteró de que su novia estaba muerta, fue de boca de la gemela, quien, simulando su pesadumbre, se bañó, se puso un vestido de su hermana muerta y le pidió a Bailey que la ayudara a lavarse el pelo. Luego comenzó un juego de seducción por parte de la mujer que incomodó y descolocó al joven. “Estaba coqueteando conmigo y me abrazaba. Vino y se sentó muy cerca de mí, y apoyó su cabeza en mi hombro”, relató Bailey.

¿Qué había pasado entre la pelea en el auto y el coqueteo? Ni más ni menos que la muerte de Anastasia. Según el novio, las hermanas fueron al baño de un campamento y tardaron horas en volver. Preocupado, salió a buscarlas hasta que finalmente se comunicó con Alexandria, quien le dijo sobre el accidente. Pero cuando él preguntó cómo había sido el siniestro, considerando que estaban juntas, ella no contestó.

Accidente

EL JUICIO

¿Algo preparado o emoción violenta?

Según la investigación, aquel 29 de mayo de 2016, las hermanas discutieron fuerte y, tras esa pelea, salieron en la camioneta que habían alquilado. Manejaba Alexandria, quien iba a alta velocidad en un camino que bordea un acantilado. En un momento, sin frenar, giró violentamente y el vehículo perdió estabilidad y dio tumbos, cayendo varios metros y ocasionando la muerte de Anastasia. No está claro si Alexandria tomó alguna medida de seguridad extra para no morir en el choque o si su actitud fue por emoción violenta.