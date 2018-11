“Reclamamos un lugar para nuestros hijos. Nos recibieron en la escuela y nos pidieron que constatemos con algún servicio el domicilio, entendemos que es discriminatorio porque no lo hicieron con los alumnos que escribieron por qué lo van a hacer con nosotros”, dijo Nélida, mamá de joven que necesita una vacante, en declaraciones a LM Neuquén.

Además, detalló que desde la escuela le dijeron que por una cuestión de infraestructura pueden anotar menos chicos. “Cuando iban a inscribir dijeron que iban a ser siete primeros años y ahora dicen que son seis por una cuestión de infraestructura y que no pueden tener 34 alumnos por curso”, dijo la mamá.

Nelida señaló que no le explicaron por qué no se puede crear otro curso que pueda albergar a los 17 chicos que hoy no tienen vacante. “En mi caso, vivo a dos cuadras de la escuela. Lo que me dicen que es hay lugar en el CPEM 58 de Plaza Huincul, pero queda a unos 4 kilómetros de distancia. Mi hija tendría que tomar colectivo o cruzar la ciudad caminando, con el peligro que eso implica”, agregó.

La madre sostuvo que entienden que por una cuestión de calidad pedagógica no sería conveniente cursos abarrotados, pero señaló que “no puede ser que tengan a los chicos de rehén” y que no puedan dar una respuesta a 17 familias que no saben dónde comenzarán la educación media el próximo año.

Señalaron que, de no obtener una vacante, los padres trasladarán el reclamo a las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE). “No nos vamos a ir de ahí hasta que les den un banco a los chicos”, añadió Nélida

