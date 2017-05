En medio del pedido de detención, los chats que hizo público su ex complican al futbolista Ricardo Centurión. Hace una semana, el delantero fue denunciado por su ex novia por violencia de género. Hoy se filtró a los medios la conversación en la cual él la invita al hotel en el que está concentrado con el club xeneize.

Está la conversación entre el astro Xeneize y su ex, Melisa Tozzi.

"Alquilá una habitación, me decís cuál es y voy camuflado. Acá la hacemos siempre", revela Centurión en uno de los chats.

Centurión: "¿Qué onda?"

Melisa: "¿A qué hora juegan mañana?"

Centurión: "Acostado, empastillado"

Melisa: "¿Qué tenés?"

Centurión: "Empastado mal. Me está re pegadondo"

Melisa: "No estás concentrando? ¿Qué onda?"

Centurión: "Por eso. Para dormir. 500 ml, imagínate"

Melisa: "¿Pero por qué?"

Centurión: "Para dormir, pero no duermo. Me pega para otro lado. Estoy re drogado. Estás al toque y esta pastilla me está pegando cada vez peor. Metele onda"

Melisa: "Te vas a quedar dormido"

Centurión: "Si la haces larga, sí. Alquilá una habitación y me decís dónde estás y voy. Dale, que la pasta está a pleno"

Melisa: "¿Podés salir de ahí ahora?"

Centurión: "Salgo de mi pieza. Me la juego por vos. Una vez que vos estás en la pieza, allá voy. Me dejás la puerta abierta"

Melisa: "¿Y si te paran?"

Centurión: "Te pedís una habitación en el 5to piso y fue. Nadie dice nada"

Melisa: "¿Pero cuándo sale?"

Centurión: "Olvidate. La hacemos siempre acá. Ni idea. Yo tengo dólares acá. Vas a la recepción y pedís la habitación"

Melisa: "Si, ¿y?"

Centurión: "Me decís en cuál estás y me mando camuflado"

En un tramo de la conversación, el futbolista dice que tiene en su habitación dólares y euros y que le tira la plata por la ventana a Melisa para que pague en el hotel. "Hacemos esa", insista Centurión.