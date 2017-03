Se hizo operar la vagina: decía que era "un Big Mac"

La mujer dibujó para un documental de BBC Three cómo quería que se vea su vagina.

Sentía que algo no andaba bien en su cuerpo. Puntualmente, no estaba cómoda con su vagina. Entonces, contó que cada vez que estaba con un hombre, éste le hacía bullying por la forma que su órgano sexual tenía. Atormentada por la situación, esta mujer llamada Antonia decidió someterse a una cirugía plástica para mejorar su aspecto. Fue a una clínica privada donde debió pagar casi 4 mil dólares para recuperar la imagen de su vagina que pretendía. Incluso, dibujó para el canal digital BBC Three lo que para ella es una “vagina perfecta”. En cambio, la suya “parece un Big Mac”, describió. El documental se llamó “Mi inusual vagina” y causó furor en el Reino Unido.

Un cirujano le explicó qué debía hacer para “mejorar” su aspecto: practicar una labioplastia. En el Reino Unido, las cirugías plásticas de vagina se multiplicaron por cinco en los últimos diez años. “Cómo se supone que te sientas cuando el principal órgano te hace sentir completamente incómoda y además te duele. No es una parte de mi vida que explore y disfrute”, dijo. Pasadas tres semanas de la operación, Antonia se sentía diferente pero en una parte no quedó conforme: “Quedó deformada”.